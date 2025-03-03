無抽濕機開冷氣亦可除濕 日本大金拆解冷氣抽濕最佳設定 比較3種模式耗電慳住電開過夜

潮濕天氣下要保持家居乾爽，直接開抽濕機故然是最直接方法，但如沒有抽濕機，開冷氣也能提供一定的幫助。日本知名冷氣機製造商「大金」早前就冷氣的抽濕原理作解釋，並比較不同抽濕模式的效果、適用場合及耗電量，在潮濕天氣下份外實用。

