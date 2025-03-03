無抽濕機開冷氣亦可除濕 日本大金拆解冷氣抽濕最佳設定 比較3種模式耗電慳住電開過夜
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潮濕天氣下要保持家居乾爽，直接開抽濕機故然是最直接方法，但如沒有抽濕機，開冷氣也能提供一定的幫助。日本知名冷氣機製造商「大金」早前就冷氣的抽濕原理作解釋，並比較不同抽濕模式的效果、適用場合及耗電量，在潮濕天氣下份外實用。
濕度太高太低都不適宜
「大金工業」（DAIKIN）在其官網上詳細說明了冷氣抽濕模式的應用，並分析了不同抽濕方式的差異。根據大金的說法，當家居環境的濕度低於40%時，流感病毒會變得活躍，人也會感到乾燥；而濕度超過60%則會使汗水難以蒸發，容易出現倒汗現象，並助長霉菌的滋生。因此，最舒適的環境應該是攝氏26至28度，濕度低於50%，再加上良好的空氣流通，能帶來更涼爽的感覺。
大金拆解冷氣除濕原理 比較3種抽濕模式耗電量
冷氣機通常具備「冷氣」和「除濕」兩種模式。大金解釋了冷氣除濕模式的運作原理，指出冷氣會吸入室內的高濕度空氣，透過鋁製熱交換器降低其溫度。當空氣溫度下降時，無法再容納多餘的水份，這些水份便會在熱交換器上凝結成水滴，然後透過喉管排出室外。冷氣機隨後將降溫除濕的空氣重新排入室內，達到降溫和除濕的效果。
大金指出，冷氣機的除濕模式可以細分為多種，其耗電量和對室內溫度的影響各有不同。以下是三種除濕模式的原理：
- 弱冷除濕：將除濕降溫後的空氣直接排回室內，會使室內溫度下降。
- 再熱除濕：先將除濕後的空氣加熱至特定溫度，再排入室內。此模式在不影響室內溫度的情況下達到抽濕效果，但因需加熱空氣，耗電量較高。
- 混合除濕：將降溫除濕後的空氣與室內空氣混合，平衡溫度後再排入室內。
針對一般開冷氣與上述3種抽濕模式，大金指出電力消耗大致為「再熱除濕＞冷氣＞弱冷除濕＝混合除濕」。由於最終耗電量仍會受使用環境及設定溫度影響，因此難以斷定哪一種方法最省電。
冷氣開過夜慳電貼士
濕熱天氣令人難以入睡，但長時間開冷氣又會增加電費。大金建議，如果不想整晚開冷氣，可以在睡前先開冷氣，將房間降溫至27度，然後設定3小時後自動關機；若打算整晚開冷氣，則可將溫度設定為28度以上，並將抽濕設定調節至50至60%以下。