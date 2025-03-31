大管家｜膠餐盒油漬難洗易食色 專家教3種洗法除味去污 只需鹽粒+冰塊餐盒更耐用

無論用作保存新鮮食材還是直接當成飯盒使用，日常生活中都經常會用到塑膠保鮮盒。相比玻璃餐盒，塑膠保鮮盒不易打爛之餘重量亦較輕，但用作裝載咖哩或炸物等食物後，清洗起來亦相當困難。以下就介紹3種清潔方法，為塑膠餐盒去漬除異味，並送上幾個塑膠保鮮盒保養重點，令餐盒更加耐用。

