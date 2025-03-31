大管家｜膠餐盒油漬難洗易食色 專家教3種洗法除味去污 只需鹽粒+冰塊餐盒更耐用
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無論用作保存新鮮食材還是直接當成飯盒使用，日常生活中都經常會用到塑膠保鮮盒。相比玻璃餐盒，塑膠保鮮盒不易打爛之餘重量亦較輕，但用作裝載咖哩或炸物等食物後，清洗起來亦相當困難。以下就介紹3種清潔方法，為塑膠餐盒去漬除異味，並送上幾個塑膠保鮮盒保養重點，令餐盒更加耐用。
洗塑膠餐盒3大技巧
使用保鮮盒儲存食物雖然方便，但長時間使用後，容器容易變黃並產生異味，這通常是因為清潔不徹底所致。特別是塑膠材質的容器，清洗起來比玻璃製品更費力。日本生活家事網站《grape》就建議，清潔塑膠保鮮盒前要先了解污垢的特性，有助將污垢徹底去除。通常我們會用海綿清洗碗盤，但當碗盤上有油膩時，油會轉移到海綿上，導致海綿也變得油膩，最終報廢。其實，不用海綿也能去除油污。
1.一般油污
首先將足夠的清水裝入容器，至少要覆蓋底部，然後放入撕碎的廚房紙巾，加入洗潔精後蓋上蓋，用雙手反覆搖勻。最後打開蓋再用清水沖洗即可。
2.去除深色油垢
塑膠容器用盛載咖哩等深色食物時容易變色變黃，水洗亦難以將顏色洗甩，此時就建議用另一方法：
備好糖及冰塊；將一湯匙糖及5、6塊冰塊放入容器內，加水至覆蓋底部，蓋上蓋並搖勻，最後沖洗乾淨，黃色油垢自然消失。
3.去除異味
保鮮盒裝過大蒜、洋蔥或泡菜之類味道較重的食物，即使洗後亦可能殘留氣味。此時可用鹽粒去除異味；將約1茶匙的鹽放入容器中，加水並蓋上蓋搖勻，最後沖洗即可。
洗保鮮盒5大注意事項
1.用後即刻洗
食物殘渣在容器中停留越久，污漬和氣味越難清除。因此使用後應盡快清洗，若未能立即洗亦可先用洗潔精及溫水浸泡。
2.避免用洗碗機
塑膠容器最好用手洗，放入洗碗機可能導致變形，甚至導致蓋子無法再蓋緊。
3.清洗保鮮盒膠條
很多人只專注洗餐盒內側，而忽略了盒蓋四邊的膠條；膠條容易藏污納垢，應定期拆下清洗，使用軟毛刷或牙刷效果更佳。
4.要用中性清潔劑
一般情況下建議用中性清潔劑及暖水清洗；若需要徹底清潔，可用醋或梳打粉加水調成糊狀，有助於分解污垢和去除異味。
5.徹底晾乾
塑膠保鮮盒容易發霉，清洗後應放在通風處晾乾。