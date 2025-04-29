淺色衫收納多時易發黃 專家教3個步驟輕鬆還原 只需1物輔助除霉除異味

隨著天氣逐漸回暖，許多人開始從衣櫃中取出短袖衣物。有網友就表示從衣櫃翻出白色短袖T恤時，發現衣物不僅泛黃，還散發出一股異味，最終她只好忍痛將這些衣物丟棄。有家務專家就指出，衣物泛黃甚至發霉其實毋須立即丟棄，只需清洗方法正確就可以簡單去除。

