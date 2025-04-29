淺色衫收納多時易發黃 專家教3個步驟輕鬆還原 只需1物輔助除霉除異味
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隨著天氣逐漸回暖，許多人開始從衣櫃中取出短袖衣物。有網友就表示從衣櫃翻出白色短袖T恤時，發現衣物不僅泛黃，還散發出一股異味，最終她只好忍痛將這些衣物丟棄。有家務專家就指出，衣物泛黃甚至發霉其實毋須立即丟棄，只需清洗方法正確就可以簡單去除。
轉季換衫 驚見淺色衣物已發黃
有台灣女網民近日在社交平台Threads發文，指天氣轉熱之下衣物都要換季，卻發現已收藏一段時間的白色「夏天衫」已然泛黃甚至有異味。事主指早前換季時有確保衣物洗乾淨才放入衣櫃，不解為何衣物依然變色，但無計可施之下亦只好忍痛將衣物棄掉。
帖文引起網民討論，有人就認為衣物發黃可以由多種原因引致，未必需要忍痛丟棄；有人建議可以利用過碳酸鈉處理，方法是將過碳酸鈉倒入熱水溶解，然後將衣物放入並浸泡30分鐘，如此即可令衣物回復雪白，異味亦將隨之消失。
專家教3步還原發黃衣物
事實上，台灣家務專家陳映如曾於社交專頁發文，傳授將發霉發黃衣物復原的方法。她建議使用含過碳酸鈉成份的活氧漂白粉，例如市面有售的活氧漂白粉或去漬霸等處理：
- 在40度的溫水中加入適量的活氧漂白粉
- 將衣物浸泡至少1小時，最多不超過4小時
- 將衣物沖洗乾淨，並放入洗衣機再洗一次
陳映如提醒無論是使用過碳酸鈉還是活氧漂白粉，都需要注意以下事項：
- 浸泡水溫不應超過40度
- 羊毛、蠶絲等材料衣物不適用
- 浸泡時間不應超過4小時（建議每小時檢查一次，如已去污則不應再浸水）
- 浸泡後務必再機洗一次
圖片來源：FB「陳映如-Sona Queen的生活筆記本」