日本專家教羽絨正確用法 冚被啱次序即暖4°C 5大保暖技巧1個動作提高羽絨效能
日本Maruhachi研究中心的睡眠環境實驗室研究員中野祐三子指出，許多人因為寒冷而穿上厚重的睡衣，甚至在睡衣外加穿毛衣。然而，過厚的衣物會影響翻身，導致肩膀僵硬、腰痛和疲勞等問題。若因寒冷而難以入睡，可以從改善棉被著手。
日本電視節目《教えてもらう前と後》就曾實測比較3種冚被方法，發現冚被先後次序不同，被窩裡面的溫度足足可以差4度。3種冚被次序分別為：
- 先冚羽絨，再將毛毯蓋在上面
- 先冚毛毯，再將羽絨被蓋在上面
- 先將毛毯鋪床上，身上再冚羽絨被
測試發現，第2種蓋被方式的溫度為21.7℃，第3種則為為25.6℃，換言之「先將毛毯鋪床上，身上再冚羽絨被」更有效令被窩變暖。有專家就解釋，鋪在床上的毛毯可減少體溫流失，體溫繼而再令羽絨被內的羽毛膨漲變暖，因此身體越接近羽絨時，保暖效果亦越理想。
簡單方法提升羽絨保暖效果
日本睡眠專家坪田聰表示，隨著氣溫下降，許多人考慮購買新寢具來保暖，但又擔心棉被佔空間。其實，只需一些簡單的方法，就能顯著提高寢具的保暖效果：
1.保持棉被乾燥
白天時可將棉被曬乾，或使用烘被機去除濕氣，這樣不僅減少濕冷感，還能讓棉被內容物舒展，提升保暖效果。
2.睡前搖晃棉被
在睡前搖晃棉被，能使內容物舒張、蓬鬆，增加棉被的儲熱和隔熱面積，特別是羽絨被，均勻分布後保暖效果更佳。
3.毛毯的使用技巧
毛毯的毛茸茸一面應貼近身體，這樣更暖和舒適；棉質毛毯需經常清洗，以保持良好的保溫和吸濕性能。
4.床墊上加鋪毛毯
在床墊上鋪一層毛毯或毛巾被，能減少熱能散失。坪田聰提到，有日本電視節目測試發現，床墊上先鋪毛毯再蓋被子的保暖效果最佳。
5.遠離寒冷源頭
床的位置應距離窗戶和牆壁至少20至30厘米，以免受室外冷空氣影響。頭部也應避免靠窗，以防著涼。裝潢時可考慮使用雙層玻璃窗或厚窗簾，防止熱氣散逸。
本周後期氣溫下跌 周五低見8度
天文台今日（17日）表示，一股乾燥的季候風補充會在明日（18日）抵達廣東沿岸，預料未來兩三日該區天晴乾燥，氣溫稍為下降，內陸地區寒冷，日夜溫差較大。預料季候風會在週末至下週初持續影響華南，沿岸早上天氣仍然清涼。
據天文台自動分區天氣預報，預料未來幾日本港氣溫持續下跌，周五（20日）市區最低氣溫介乎10至13度，其中打鼓嶺及大埔更低至8度，氣溫至聖誕前後才稍為回升。