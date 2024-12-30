日本節目實測4分鐘乾髮術 乾髮速度快30% 只需配搭1物頭髮順滑免斷髮
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尤其對女士而言，沖涼洗頭後都要花一段時間吹頭，趕返工或睡覺前的確會耽誤不少時間。有指吹頭時先在頭上蓋上一條大毛巾，有助令頭髮更加快乾。有日本節目就嘗試實測做法，以驗證這種「快速乾頭法」是否真的有用。
日本節目實測「毛巾冚頭」速乾頭髮
日本朝日電視台綜藝節目《くりぃむしちゅーのハナタカ》早前對這個「快速乾髮術」進行驗證。節目邀請工作人員在洗濕頭髮後，分別以兩種方法吹乾頭髮：一是直接用風筒吹乾，另一是用毛巾蓋著濕髮再吹乾，看看兩者在時間上有何差異。
在實驗中，工作人員將頭髮洗濕後，左邊以傳統方式直接用吹風機吹乾，右邊則先蓋上一層乾毛巾再吹。經過分半鐘後，直接吹風的左邊頭髮仍然濕潤，而用毛巾覆蓋的右邊已顯示出明顯的乾燥跡象。
繼續再吹約2.5分鐘後，兩邊頭髮的濕潤程度差距更見明顯；毛巾覆蓋的那一邊幾乎已經接近乾透，而直接吹風機的那一邊仍然可以感覺到濕潤。
毛巾蓋頭 乾髮時間慳3分之1
實驗最終發現，直接用吹風機吹乾頭髮大約需要6分鐘，而用乾毛巾覆蓋濕髮再吹乾只需4分鐘，節省了約1/3的時間。
蓋毛巾增水份蒸發面積
節目解析，這種快速乾髮的方法的原理在於吹髮同時，乾毛巾能吸收頭髮上的水分，並增加水分蒸發的面積。再加上吹風機的熱能傳導到毛巾和頭髮上，從而加速水分的蒸發。掌握這個技巧後，長髮或髮量多的人再也不用擔心因吹頭髮時間過長而導致手臂疲勞。
圖片來源：影片截圖