日本節目實測4分鐘乾髮術 乾髮速度快30% 只需配搭1物頭髮順滑免斷髮

尤其對女士而言，沖涼洗頭後都要花一段時間吹頭，趕返工或睡覺前的確會耽誤不少時間。有指吹頭時先在頭上蓋上一條大毛巾，有助令頭髮更加快乾。有日本節目就嘗試實測做法，以驗證這種「快速乾頭法」是否真的有用。

