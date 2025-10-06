中秋運勢｜玄學家拆解4大生肖財運強 家中1個位點燈旺成年 1招增事業運避開爛桃花
今日（10月6日）中秋節，六合彩金多寶頭獎可達8000萬，相信不少人都希望可以趁機發個大財。有玄學家就指出，有幾個生肖在今年中秋節的財運特別旺，他又推薦大家可在客廳一個「財位」點一盞燈，有助照亮「財路」。
4個生肖財運特別佳
綜合台灣傳媒報道，當地玄學家楊登嵙指今年中秋正是求好運及姻緣的好日子。他指出特別是生肖屬鼠、龍、猴、狗的朋友，在今年中秋財運格外旺盛。要強化財運，他建議大家在客廳大門斜對角的「財位」點上一盞燈，並在夜間保持開啟，有助照亮財路。此外他又建議可多邀請親朋好友來家中聚會，不僅能凝聚人氣，還有助於家運興旺。若能在中秋節前親自拜訪親友並贈送月餅水果，更能增強人緣，帶來意想不到的貴人運。
居家風水4大禁忌禁忌
想要開運，除了積極佈局之外還需避免觸犯禁忌。楊登嵙整理出中秋期間最容易忽略的4大禁忌，提醒大家注意：
1.大門口要順暢
玄關是家的門面，影響前途運勢，切勿堆放雜物或鞋子亂擺，並保持光線明亮。
2.客廳要整潔
客廳影響人際關係與貴人運，務必保持乾淨整潔，營造寬敞舒適的感覺。
3.大門不可見爐灶
站在門口若能直接看見廚房爐火，是「破大財」的格局，必須用屏風遮蔽或移動爐灶位置。
4.排煙要乾淨
廚房排油煙機若不順暢，會讓家中充滿廢氣，不僅有害健康，也容易招來霉運。
1招增事業運避「爛桃花」
中秋節的月圓之力，對於求姻緣特別有幫助。楊登嵙指出，2025年的桃花位在「東南方」，單身者可以在家中這個方位擺設向月老求紅線、正在開花的植物或粉紅色水晶球，有助於增加異性緣與人際關係，進而提升事業運。但要注意，千萬別擺放假花或大型空花瓶，以免招來爛桃花。