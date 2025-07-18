砧板清潔｜表面乾淨其實暗藏惡菌 1種砧板菌量千倍增長 醫生教清潔保養5大重點
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種種家庭用品當中，廚具因經常與食物直接接觸，清潔與否理應特別值得注意，但偏偏筷子、砧板長期不換的情況卻甚為普遍。有醫生指因應使用習慣與質地不同，砧板隱藏的細菌數量可存在顯著分別，但與此同時不論使用方法如何，任何砧板都應該最長每2年更換一次，否則一樣容易滋生金黃葡萄球菌或大腸桿菌。
砧板潮濕多食物易成細菌溫床
台灣重症科醫生黃軒於個人網頁撰文，引用《食品保護雜誌》(Journal of Food Protection) 的研究，指砧板即使表面看似乾淨，其實亦可能藏有大量細菌，尤其是刀痕及裂縫處，潮濕環境加上常有食物殘渣殘留更易有細菌藏身其中，對抵抗力較差的兒童及長者尤其有風險。
砧板質地不同風險各異
- 竹製或塑膠：價格實惠、輕便易用，但易藏菌或留刀痕，劣質塑膠可能釋放有害物質。
- 不鏽鋼：抗菌性強、不易發霉，但容易傷刀且易滑。
- 木製：具有天然抑菌性且對刀具友善，但易吸水發霉，建議選擇「整木原切」款式，避免拼接木含有甲醛。
黃醫生強調，無論砧板哪種材質的砧板，即使外觀仍然完好，只要使用超過2年，菌落總數都可以突破每平方公分3000個菌落形成單位（cfu/cm²），其中竹製砧板甚至可能達到千倍增長。因此家中如有發霉、刀痕深甚至有裂縫的砧板，建議立即更換。
保養砧板5大重點
1.生熟分開：避免交叉污染。
2.即時清洗：每次使用後立即徹底清潔，對於有油污或腥味的砧板，可用檸檬汁或小蘇打進行深層清潔。
3.徹底晾乾：保持通風，確保兩面都能徹底乾燥。
4.定期消毒：可使用稀釋的漂白水、白醋或專業的砧板消毒液進行消毒。
5.定期檢查：注意是否有發霉、開裂或深層刀痕，若有則立即更換砧板。