砧板清潔｜表面乾淨其實暗藏惡菌 1種砧板菌量千倍增長 醫生教清潔保養5大重點

種種家庭用品當中，廚具因經常與食物直接接觸，清潔與否理應特別值得注意，但偏偏筷子、砧板長期不換的情況卻甚為普遍。有醫生指因應使用習慣與質地不同，砧板隱藏的細菌數量可存在顯著分別，但與此同時不論使用方法如何，任何砧板都應該最長每2年更換一次，否則一樣容易滋生金黃葡萄球菌或大腸桿菌。

