消委會洗頭水｜9款含潛在致癌物或歐盟禁用成份 13款滿分有效去頭皮最平$50
消委會是次測試參考歐盟《化妝品條例》的相關要求，進行去屑活性成分和化學安全測試，測試結果顯示， 25款樣本中有4款（約1成半）檢出吡硫鎓鋅，13款（約5成）檢出吡羅克酮乙醇胺鹽， 5款（2成）檢出氯咪巴唑，以及10款（4成）檢出水楊酸。有關成份可能導致的風險請參考下文。
消委會去頭皮洗頭水｜13款滿分去頭皮洗頭水
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消委會去頭皮洗頭水｜2.施巴 去屑洗髮露 5星 $224
消委會去頭皮洗頭水｜3.BIODERMA 淨化頭皮護理洗髮乳 NODE DS+ $198
消委會去頭皮洗頭水｜4.巴黎歐萊雅茶樹植萃去屑淨油洗髮露 5星 $69
消委會去頭皮洗頭水｜5.沙宣保濕去屑洗髮乳 5星 $70
消委會去頭皮洗頭水｜6.萬寧 ECO-GARDEN 生薑茶樹去屑洗髮乳 5星 $57
消委會去頭皮洗頭水｜7.KUNDAL全效抗屑洗髮乳(蘋果綠茶香) 5星 $98
消委會去頭皮洗頭水｜8.麗仕柔亮去屑止癢洗髮乳 5星 $50
消委會去頭皮洗頭水｜9.多芬洗髮乳(去屑護理) 5星 $60
消委會去頭皮洗頭水｜10.DR ZERO止癢去屑防脫女士洗髮水 5星 $168
消委會去頭皮洗頭水｜11.MARO 頭皮髮根深層潔淨防脫洗頭水 5星 $119
消委會去頭皮洗頭水｜12.呂韓蔘滋養防脫髮洗髮液(去屑止癢適用) 5星 $100
消委會去頭皮洗頭水｜13.潘婷乳液修護去屑洗髮乳 5星 $63
消委會去頭皮洗頭水｜4個樣本含歐盟禁用物質 具損害胎兒生長風險
吡硫鎓鋅曾被廣泛使用於淋洗類髮用產品超過40多年，是常見的抑菌去屑成分。然而，吡硫鎓鋅對眼睛具有刺激性，被歐洲化學品管理局（ECHA）歸類為1B類的CMR物質–致生殖毒性(toxic for reproduction)，長期或反覆接觸可能會損害胎兒生長。
消委會引述研究結果，指使用含吡硫鎓鋅的洗頭 水可引起接觸性皮膚炎，甚或伴有膿皰性牛皮癬（pustular psoriasis)。2010年台灣一項研究指出，1名男性在使用含吡硫鎓鋅的洗頭水後，頭皮、臉部、頸部和手部出現搔癢性皮疹，斑貼測試 (patch testing)顯示患者對吡硫鎓鋅呈陽性反應。
測試結果顯示4款樣本，包括「HAIR CORNER」(#21)、「Petal Fresh Pure」(#23)、「CLEAR」(#24) 和「Philip B.」(#25)檢出吡硫鎓鋅，含量由0.19%至0.95%，並未超出內地《化妝品安全技術規範》規定。
消委會去頭皮洗頭水｜慎防刺激性成分傷眼
吡羅克酮乙醇胺鹽為新型去屑劑，具有抗真菌和抑制頭皮角質細胞增生的作用。根據歐盟和內地規定，於化妝品中的淋洗類產品的最高使用濃度為1.0%，25款測試樣本均未有超出規定；另一方面，有5個樣本含氯咪巴唑、10個樣本含水楊酸，但同樣未有超出相關規定。
消委會提醒， 使用含吡硫鎓鋅、吡羅克酮乙醇胺鹽或水楊酸的去頭皮屑洗髮用品時，消費者應避免洗頭水接觸到眼睛，以防當中具刺激性的成分損害眼睛。如有洗頭水進入眼內，應立即用大量清水沖洗。另外，若使用後出現過敏反應，例如起疹、紅斑、腫脹、或發癢等，應立即停用；若症狀持續，應諮詢醫生。
消委會去頭皮洗頭水｜僅2款不含香料致敏物
化學安全測試方面，25個樣本中只有2款沒有檢出相關的香料致敏物質，包括「KLORANE」(#1)及「施巴」( #2 )；有2款樣本檢出歐盟禁用的香料鈴蘭醛（又名Lilial），包括「HAIR CORNER」(#21)和「曼秀雷敦男士（#22）；鈴蘭醛是已知的接觸性致敏物質，歐盟同時將其歸類為1B類CMR的物質–致生殖毒性，在動物實驗結果顯示其可影響成年動物的性功能和生育能力。
另一方面，有25個樣本裡面有23款檢出1種至7種香料致敏物質，檢出量由0.0011%至0.43%。除「BIODERMA」(#3)和「KUNDAL」(#7)檢出的香料致敏物質均低於0.01%外，其餘21款樣本都檢出1種至5種含量高於0.01%的香料致敏物質。
消委會去頭皮洗頭水｜5樣本含潛在致癌物 未超標但仍需注意
二噁烷（1,4-dioxane）是一種潛在的致癌物，美國衞生與公眾服務部 (U.S. HHS)在2012年發表的一份報告指出，短時間接觸低濃度二噁烷氣霧可能會刺激眼睛和呼吸道；根據內地相關規定，二噁烷不可用於化妝品，但如屬非刻意添加而技術 上無法避免，化妝品中含有微量二噁烷是允許的，內地要求限值為30ppm。
是次測試的25個樣本中有5款檢出二噁烷，包括「呂」(#12)、「APIVITA」(#14)、 「桂圓美」(#15)、「THE BODY SHOP」 (#16)和「曼秀雷敦男士」(#22)，檢出量由 1.2至2.0ppm，全部符合歐盟SCCS的建議水平和內地的要求限值；縱使是次檢出的二噁烷含量對消費者的日常使用不會構成安全威脅，消委會仍鼓勵相關生產商繼續改善其產品的生產流程及原材料，以達致不含二噁烷的水準。