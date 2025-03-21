「世界50最佳酒吧」頒獎禮10.8首臨香港 YouTube平台全球直播
旅發局宣布，今年再度與「50最佳」（50Best)攜手合作，將於10月8日假啟德郵輪碼頭舉辦2025年度「世界50最佳酒吧」頒獎典禮，並在YouTube平台作全球直播。旅發局宣布，今年再度與「50最佳」（50Best)攜手合作，將於10月8日假啟德郵輪碼頭舉辦2025年度「世界50最佳酒吧」頒獎典禮，並在YouTube平台作全球直播。
繼2023年登陸新加坡後，「世界50最佳酒吧」重臨亞洲，首度蒞臨香港。活動將匯聚更多來自世界各地的頂尖酒吧界精英在港聚首一堂，同賀世界各地優秀酒吧及調酒師的卓越成就。今年在港舉辦的一系列活動中，重要環節包括「世界50最佳酒吧」揭幕前一晚舉行的調酒師盛宴，而頒獎禮當晚，將有紅地毯環節及接待酒會，最後迎來萬眾矚目的「世界50最佳酒吧」2025排名倒數。
旅發局總幹事程鼎一表示，隨著旅發局與「50最佳」的三年合作踏入第二年，香港首次透過舉辦「世界50最佳酒吧」，雲集全球酒吧界頂尖精英。香港的酒吧面貌充分體現本地多元文化和創新，奠定香港成為全球品酒愛好者必遊之地。這場盛事於十月蒞臨香港，連同全城矚目的年度餐飲盛事『香港美酒佳餚巡禮』登場，呈獻十月美食慶典。「世界50最佳酒吧」內容總監 Emma Sleight 表示，很高興將 「世界50最佳酒吧」頒獎典禮帶到香港這座令人讚嘆的城市，這裡的酒吧業逐年發展壯大。
去年本港共有2間酒吧打入「世界50最佳酒吧」名單，包括Bar Leone（第 2位）及 Coa（第18位），足證香港酒吧界在世界前列佔一席位。
「世界50最佳酒吧」頒獎典禮歷年主辦地區
- 2019 倫敦
- 2020 線上進行
- 2021 倫敦
- 2022 巴塞隆拿
- 2023 新加坡
- 2024 馬德里
關鍵詞世界50最佳酒吧