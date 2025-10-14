六合彩結果｜今期10月14日六合彩攪珠攪珠即時結果｜中獎號碼＋下期攪珠日
今期10月14日(星期二)六合彩攪珠結果公布，頭獎無人中。下一期六合彩在10月16日(星期四)，頭獎約$12,000,000，當中多寶/金多寶高達$8,000,000。最新一期六合彩已經揭曉，即對今期中獎號碼及頭獎派彩金額！我們也列出了下期六合彩攪珠日期，大家不妨到十大幸運投注站購買六合彩，看看能否為你增添好運！
10月14日今期六合彩攪珠結果：
中獎號碼：3、15、17、24、32、44 特別號碼20
攪珠期數：25/110
頭獎：無人中
二獎：1注中，每注獎金$1,571,530
三獎：77.5注中，每注獎金$54,070
10月16日下期六合彩攪珠：
攪珠期數：25/111
預計頭獎：$12,000,000
截止買六合彩時間：10月16日晚上 9:15
六合彩派彩計算方法：
計算方法：
|奬項
|中獎資格
|獎金
|頭獎
|選中6個「攪出號碼」
|獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同，每期頭獎獎金基金訂為不少於港幣800萬元。
|二獎
|選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」
|獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同
|三獎
|選中5個「攪出號碼」
|獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同
|四獎
|選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」
|固定獎金港幣9,600元
|五獎
|選中4個「攪出號碼」
|固定獎金港幣640元
|六獎
|選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」
|固定獎金港幣320元
|七獎
|選中3個「攪出號碼」
|固定獎金港幣40元
最近10期六合彩攪珠結果：
|期數
|攪珠日期
|金多寶(如有)
|中獎號碼
|25/110
|14/10/2025
|3,15,17,24,32,44 +20
|25/109
|11/10/2025
|5,6,18,19,30,39 +7
|25/108
|09/10/2025
|1,3,24,31,39,45 +7
|25/107 MAF
|06/10/2025
|中秋金多寶
|15,17,19,23,24,34 +33
|25/106
|30/09/2025
|13,21,33,41,44,46 +43
|25/105
|27/09/2025
|8,14,16,18,26,48 +44
|25/104
|25/09/2025
|2,11,22,27,46,47 +32
|25/103
|20/09/2025
|8,13,17,24,36,43 +41
|25/102
|18/09/2025
|22,33,35,36,37,48 +30
|25/101
|16/09/2025
|14,21,22,28,32,33 +25
何時是購買六合彩的截止時間？
攪珠當晚 9:15 截止購買，建議提前投注以免錯過。
六合彩的派彩計算方式是怎樣的？
頭獎需要選中 6 個攪出號碼，其他獎項則按對中的號碼數量決定。
金多寶與普通六合彩有何不同？
金多寶是特別期數，獎金累積更高，通常在節日或特定日期舉行。
