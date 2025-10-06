六合彩結果

六合彩結果｜今期10月6日六合彩攪珠攪珠即時結果｜中獎號碼＋下期攪珠日

今期10月6日(星期一)六合彩攪珠結果公布，頭獎1.5注中，每注獎金高達$54,640,510。下一期六合彩在10月9日(星期四)，頭獎約$8,000,000。最新一期六合彩已經揭曉，即對今期中獎號碼及頭獎派彩金額！我們也列出了下期六合彩攪珠日期，大家不妨到十大幸運投注站購買六合彩，看看能否為你增添好運！

10月6日今期六合彩攪珠結果：

中獎號碼：15、17、19、23、24、34 特別號碼33
攪珠期數：25/107

頭獎：1.5注中，每注獎金$54,640,510
二獎：9.5注中，每注獎金$770,550
三獎：425.4注中，每注獎金$45,880

10月9日下期六合彩攪珠：

攪珠期數：25/108
預計頭獎：$8,000,000
截止買六合彩時間：10月9日晚上 9:15

六合彩派彩計算方法：

計算方法：

奬項 中獎資格 獎金
頭獎 選中6個「攪出號碼」 獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同，每期頭獎獎金基金訂為不少於港幣800萬元。
二獎 選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」 獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同
三獎 選中5個「攪出號碼」 獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同
四獎 選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」 固定獎金港幣9,600元
五獎 選中4個「攪出號碼」 固定獎金港幣640元
六獎 選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」 固定獎金港幣320元
七獎 選中3個「攪出號碼」 固定獎金港幣40元

最近10期六合彩攪珠結果：

期數 攪珠日期 金多寶(如有) 中獎號碼
25/107 MAF 06/10/2025 中秋金多寶 15,17,19,23,24,34 +33
25/106 30/09/2025 13,21,33,41,44,46 +43
25/105 27/09/2025 8,14,16,18,26,48 +44
25/104 25/09/2025 2,11,22,27,46,47 +32
25/103 20/09/2025 8,13,17,24,36,43 +41
25/102 18/09/2025 22,33,35,36,37,48 +30
25/101 16/09/2025 14,21,22,28,32,33 +25
25/100 13/09/2025 15,21,23,37,47,49 +30
25/099 11/09/2025 11,21,22,25,32,44 +38
25/098 09/09/2025 7,15,32,40,42,44 +9

十大幸運六合彩投注站：

六合彩幸運場外投注站排名（圖片來源：HKJC香港賽馬會網站）

何時是購買六合彩的截止時間？

攪珠當晚 9:15 截止購買，建議提前投注以免錯過。

六合彩的派彩計算方式是怎樣的？

頭獎需要選中 6 個攪出號碼，其他獎項則按對中的號碼數量決定。

金多寶與普通六合彩有何不同？

金多寶是特別期數，獎金累積更高，通常在節日或特定日期舉行。

