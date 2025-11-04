六合彩結果

六合彩結果｜今期11月4日六合彩攪珠攪珠即時結果｜中獎號碼＋下期攪珠日

家庭消費
東方新地 - 生活

廣告

今期11月4日(星期二)六合彩攪珠結果公布，頭獎2注中，每注獎金高達$34,096,060。下一期六合彩在11月6日(星期四)，頭獎約$8,000,000。最新一期六合彩已經揭曉，即對今期中獎號碼及頭獎派彩金額！我們也列出了下期六合彩攪珠日期，大家不妨到十大幸運投注站購買六合彩，看看能否為你增添好運！

六合彩結果目錄

11月4日今期六合彩攪珠結果：

中獎號碼：19、20、26、28、39、44 特別號碼4
攪珠期數：25/117

頭獎：2注中，每注獎金$34,096,060
二獎：1.5注中，每注獎金$4,042,690
三獎：242注中，每注獎金$66,820

11月6日下期六合彩攪珠：

攪珠期數：25/118
預計頭獎：$8,000,000
截止買六合彩時間：11月6日晚上 9:15

六合彩派彩計算方法：

計算方法：

奬項 中獎資格 獎金
頭獎 選中6個「攪出號碼」 獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同，每期頭獎獎金基金訂為不少於港幣800萬元。
二獎 選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」 獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同
三獎 選中5個「攪出號碼」 獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同
四獎 選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」 固定獎金港幣9,600元
五獎 選中4個「攪出號碼」 固定獎金港幣640元
六獎 選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」 固定獎金港幣320元
七獎 選中3個「攪出號碼」 固定獎金港幣40元

最近10期六合彩攪珠結果：

期數 攪珠日期 金多寶(如有) 中獎號碼
25/117 THS 04/11/2025 幸運二金多寶 19,20,26,28,39,44 +4
25/116 28/10/2025 4,7,15,21,45,46 +24
25/115 25/10/2025 6,7,27,36,39,43 +1
25/114 23/10/2025 4,19,24,25,26,46 +39
25/113 21/10/2025 1,8,9,11,18,32 +13
25/112 18/10/2025 5,13,17,18,31,44 +2
25/111 16/10/2025 2,11,32,40,43,48 +12
25/110 14/10/2025 3,15,17,24,32,44 +20
25/109 11/10/2025 5,6,18,19,30,39 +7
25/108 09/10/2025 1,3,24,31,39,45 +7

十大幸運六合彩投注站：

0
六合彩幸運場外投注站排名（圖片來源：HKJC香港賽馬會網站）

相關文章：

六合彩十大幸運投注站及注項投注方式

六合彩領獎方法！中幾個字先有獎？

回到目錄

何時是購買六合彩的截止時間？

攪珠當晚 9:15 截止購買，建議提前投注以免錯過。

六合彩的派彩計算方式是怎樣的？

頭獎需要選中 6 個攪出號碼，其他獎項則按對中的號碼數量決定。

金多寶與普通六合彩有何不同？

金多寶是特別期數，獎金累積更高，通常在節日或特定日期舉行。

圖片來源：HKJC香港賽馬會網站資料或影片來源：香港賽馬會網站

熱門文章

 