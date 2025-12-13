六合彩結果｜今期12月13日六合彩攪珠攪珠即時結果｜中獎號碼＋下期攪珠日
廣告
今期12月13日(星期六)六合彩攪珠結果公布，頭獎0.5注中，每注獎金高達$8,000,000。下一期六合彩在12月16日(星期二)，頭獎約$8,000,000，當中多寶/金多寶高達$4,000,000。最新一期六合彩已經揭曉，即對今期中獎號碼及頭獎派彩金額！我們也列出了下期六合彩攪珠日期，大家不妨到十大幸運投注站購買六合彩，看看能否為你增添好運！
六合彩結果目錄
12月13日今期六合彩攪珠結果：
中獎號碼：10、17、19、28、45、49 特別號碼1
攪珠期數：25/129
頭獎：0.5注中，每注獎金$8,000,000
二獎：1注中，每注獎金$1,525,580
三獎：44.5注中，每注獎金$91,420
12月16日下期六合彩攪珠：
攪珠期數：25/130
預計頭獎：$8,000,000
截止買六合彩時間：12月16日晚上 9:15
六合彩派彩計算方法：
計算方法：
|奬項
|中獎資格
|獎金
|頭獎
|選中6個「攪出號碼」
|獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同，每期頭獎獎金基金訂為不少於港幣800萬元。
|二獎
|選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」
|獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同
|三獎
|選中5個「攪出號碼」
|獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同
|四獎
|選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」
|固定獎金港幣9,600元
|五獎
|選中4個「攪出號碼」
|固定獎金港幣640元
|六獎
|選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」
|固定獎金港幣320元
|七獎
|選中3個「攪出號碼」
|固定獎金港幣40元
最近10期六合彩攪珠結果：
|期數
|攪珠日期
|金多寶(如有)
|中獎號碼
|25/129
|13/12/2025
|10,17,19,28,45,49 +1
|25/128
|11/12/2025
|1,5,6,25,30,42 +43
|25/127
|06/12/2025
|4,6,26,28,34,40 +25
|25/126
|02/12/2025
|6,18,29,34,37,38 +39
|25/125 STU
|25/11/2025
|幸運二金多寶
|1,2,17,35,37,48 +8
|25/124
|20/11/2025
|19,26,33,35,36,39 +5
|25/123
|18/11/2025
|2,4,10,26,28,36 +23
|25/122
|16/11/2025
|2,11,13,28,38,47 +7
|25/121
|13/11/2025
|10,11,28,30,37,39 +15
|25/120
|11/11/2025
|18,20,28,37,38,40 +41
何時是購買六合彩的截止時間？
攪珠當晚 9:15 截止購買，建議提前投注以免錯過。
六合彩的派彩計算方式是怎樣的？
頭獎需要選中 6 個攪出號碼，其他獎項則按對中的號碼數量決定。
金多寶與普通六合彩有何不同？
金多寶是特別期數，獎金累積更高，通常在節日或特定日期舉行。
圖片來源：HKJC香港賽馬會網站資料或影片來源：香港賽馬會網站