六合彩結果｜今期12月2日六合彩攪珠攪珠即時結果｜中獎號碼＋下期攪珠日
今期12月2日(星期二)六合彩攪珠結果公布，頭獎無人中。下一期六合彩在12月6日(星期六)，頭獎約$120,000,000，當中多寶/金多寶高達$93,020,438。最新一期六合彩已經揭曉，即對今期中獎號碼及頭獎派彩金額！我們也列出了下期六合彩攪珠日期，大家不妨到十大幸運投注站購買六合彩，看看能否為你增添好運！
12月2日今期六合彩攪珠結果：
中獎號碼：6、18、29、34、37、38 特別號碼39
攪珠期數：25/126
頭獎：無人中
二獎：11.5注中，每注獎金$625,440
三獎：328.9注中，每注獎金$58,310
12月6日下期六合彩攪珠：
攪珠期數：25/127
預計頭獎：$120,000,000
截止買六合彩時間：12月6日晚上 9:15
六合彩派彩計算方法：
計算方法：
|奬項
|中獎資格
|獎金
|頭獎
|選中6個「攪出號碼」
|獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同，每期頭獎獎金基金訂為不少於港幣800萬元。
|二獎
|選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」
|獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同
|三獎
|選中5個「攪出號碼」
|獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同
|四獎
|選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」
|固定獎金港幣9,600元
|五獎
|選中4個「攪出號碼」
|固定獎金港幣640元
|六獎
|選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」
|固定獎金港幣320元
|七獎
|選中3個「攪出號碼」
|固定獎金港幣40元
最近10期六合彩攪珠結果：
|期數
|攪珠日期
|金多寶(如有)
|中獎號碼
|25/126
|02/12/2025
|6,18,29,34,37,38 +39
|25/125 STU
|25/11/2025
|幸運二金多寶
|1,2,17,35,37,48 +8
|25/124
|20/11/2025
|19,26,33,35,36,39 +5
|25/123
|18/11/2025
|2,4,10,26,28,36 +23
|25/122
|16/11/2025
|2,11,13,28,38,47 +7
|25/121
|13/11/2025
|10,11,28,30,37,39 +15
|25/120
|11/11/2025
|18,20,28,37,38,40 +41
|25/119
|08/11/2025
|7,9,16,17,33,46 +49
|25/118
|06/11/2025
|10,17,22,33,40,41 +31
|25/117 THS
|04/11/2025
|幸運二金多寶
|19,20,26,28,39,44 +4
何時是購買六合彩的截止時間？
攪珠當晚 9:15 截止購買，建議提前投注以免錯過。
六合彩的派彩計算方式是怎樣的？
頭獎需要選中 6 個攪出號碼，其他獎項則按對中的號碼數量決定。
金多寶與普通六合彩有何不同？
金多寶是特別期數，獎金累積更高，通常在節日或特定日期舉行。
圖片來源：HKJC香港賽馬會網站資料或影片來源：香港賽馬會網站