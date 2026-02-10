六合彩結果｜今期2月10日六合彩攪珠攪珠即時結果｜中獎號碼＋下期攪珠日
今期2月10日(星期二)六合彩攪珠結果公布，頭獎1注中，每注獎金高達$20,125,190。下一期六合彩在2月12日(星期四)，頭獎約$8,000,000。最新一期六合彩已經揭曉，即對今期中獎號碼及頭獎派彩金額！我們也列出了下期六合彩攪珠日期，大家不妨到十大幸運投注站購買六合彩，看看能否為你增添好運！
2月10日今期六合彩攪珠結果：
中獎號碼：3、4、14、18、26、39 特別號碼40
攪珠期數：26/017
頭獎：1注中，每注獎金$20,125,190
二獎：2注中，每注獎金$1,123,590
三獎：80.5注中，每注獎金$74,440
2月12日下期六合彩攪珠：
攪珠期數：26/018
預計頭獎：$8,000,000
截止買六合彩時間：2月12日晚上 9:15
六合彩派彩計算方法：
計算方法：
|奬項
|中獎資格
|獎金
|頭獎
|選中6個「攪出號碼」
|獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同，每期頭獎獎金基金訂為不少於港幣800萬元。
|二獎
|選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」
|獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同
|三獎
|選中5個「攪出號碼」
|獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同
|四獎
|選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」
|固定獎金港幣9,600元
|五獎
|選中4個「攪出號碼」
|固定獎金港幣640元
|六獎
|選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」
|固定獎金港幣320元
|七獎
|選中3個「攪出號碼」
|固定獎金港幣40元
最近10期六合彩攪珠結果：
|期數
|攪珠日期
|金多寶(如有)
|中獎號碼
|26/017
|10/02/2026
|3,4,14,18,26,39 +40
|26/016
|07/02/2026
|12,22,28,32,37,44 +20
|26/015
|05/02/2026
|1,9,17,24,35,36 +42
|26/014
|03/02/2026
|12,23,27,37,39,42 +5
|26/013
|31/01/2026
|25,30,32,35,36,47 +46
|26/012
|29/01/2026
|6,9,12,14,35,44 +11
|26/011
|27/01/2026
|7,12,14,25,38,47 +15
|26/010
|24/01/2026
|6,16,17,22,28,48 +45
|26/009
|22/01/2026
|4,9,15,24,27,31 +45
|26/008
|20/01/2026
|1,4,6,9,44,46 +27
何時是購買六合彩的截止時間？
攪珠當晚 9:15 截止購買，建議提前投注以免錯過。
六合彩的派彩計算方式是怎樣的？
頭獎需要選中 6 個攪出號碼，其他獎項則按對中的號碼數量決定。
金多寶與普通六合彩有何不同？
金多寶是特別期數，獎金累積更高，通常在節日或特定日期舉行。
圖片來源：HKJC香港賽馬會網站資料或影片來源：香港賽馬會網站