六合彩結果｜今期2月24日六合彩攪珠攪珠即時結果｜中獎號碼＋下期攪珠日
廣告
今期2月24日(星期二)六合彩攪珠結果公布，頭獎1注中，每注獎金高達$8,000,000。下一期六合彩在2月26日(星期四)，頭獎約$8,000,000。最新一期六合彩已經揭曉，即對今期中獎號碼及頭獎派彩金額！我們也列出了下期六合彩攪珠日期，大家不妨到十大幸運投注站購買六合彩，看看能否為你增添好運！
六合彩結果目錄
2月24日今期六合彩攪珠結果：
中獎號碼：2、3、4、10、13、23 特別號碼12
攪珠期數：26/021
頭獎：1注中，每注獎金$8,000,000
二獎：13.5注中，每注獎金$79,160
三獎：246.5注中，每注獎金$19,200
2月26日下期六合彩攪珠：
攪珠期數：26/022
預計頭獎：$8,000,000
截止買六合彩時間：2月26日晚上 9:15
六合彩派彩計算方法：
計算方法：
|奬項
|中獎資格
|獎金
|頭獎
|選中6個「攪出號碼」
|獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同，每期頭獎獎金基金訂為不少於港幣800萬元。
|二獎
|選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」
|獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同
|三獎
|選中5個「攪出號碼」
|獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同
|四獎
|選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」
|固定獎金港幣9,600元
|五獎
|選中4個「攪出號碼」
|固定獎金港幣640元
|六獎
|選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」
|固定獎金港幣320元
|七獎
|選中3個「攪出號碼」
|固定獎金港幣40元
最近10期六合彩攪珠結果：
|期數
|攪珠日期
|金多寶(如有)
|中獎號碼
|26/021
|24/02/2026
|2,3,4,10,13,23 +12
|26/020 CNY
|21/02/2026
|馬年新春金多寶
|2,18,34,35,37,49 +33
|26/019
|15/02/2026
|8,28,33,36,37,46 +4
|26/018
|12/02/2026
|2,3,14,25,37,46 +10
|26/017
|10/02/2026
|3,4,14,18,26,39 +40
|26/016
|07/02/2026
|12,22,28,32,37,44 +20
|26/015
|05/02/2026
|1,9,17,24,35,36 +42
|26/014
|03/02/2026
|12,23,27,37,39,42 +5
|26/013
|31/01/2026
|25,30,32,35,36,47 +46
|26/012
|29/01/2026
|6,9,12,14,35,44 +11
何時是購買六合彩的截止時間？
攪珠當晚 9:15 截止購買，建議提前投注以免錯過。
六合彩的派彩計算方式是怎樣的？
頭獎需要選中 6 個攪出號碼，其他獎項則按對中的號碼數量決定。
金多寶與普通六合彩有何不同？
金多寶是特別期數，獎金累積更高，通常在節日或特定日期舉行。
圖片來源：HKJC香港賽馬會網站資料或影片來源：香港賽馬會網站