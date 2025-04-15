六合彩結果

六合彩結果｜今期4月15日六合彩攪珠即時結果｜中獎號碼＋下期攪珠日

家庭消費
東方新地 - 生活

廣告

今期4月15日(星期二)六合彩攪珠結果公布，頭獎0.5注中。下一期六合彩在4月19日(星期六)攪珠，頭獎約$50,000,000，多寶/金多寶高達$38,000,000。最新一期六合彩已經揭曉，即對今期中獎號碼及頭獎派彩金額！我們也列出了下期六合彩攪珠日期，大家不妨到十大幸運投注站購買六合彩，看看能否為你增添好運！

六合彩結果目錄

4月15日今期六合彩攪珠結果：

攪珠結果：10、20、21、22、23、42 特別號碼49
攪珠期數：25/042

頭獎：每注獎金$8,000,000，0.5注中
二獎：每注獎金$1,496,100，0.5注中
三獎：每注獎金$35,620，112.0注中

4月19日下期六合彩攪珠：

攪珠期數：25/043
預計頭獎：$50,000,000
截止買六合彩時間：4月19日晚上 9:15

六合彩派彩計算方法：

計算方法

奬項 中獎資格 獎金
頭獎 選中6個「攪出號碼」 獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同，每期頭獎獎金基金訂為不少於港幣800萬元。
二獎 選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」 獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同
三獎 選中5個「攪出號碼」 獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同
四獎 選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」 固定獎金港幣9,600元
五獎 選中4個「攪出號碼」 固定獎金港幣640元
六獎 選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」 固定獎金港幣320元
七獎 選中3個「攪出號碼」 固定獎金港幣40元

最近10期六合彩攪珠結果：

期數 攪珠日期 金多寶(如有) 中獎號碼
25/042 15/04/2025 10,20,21,22,23,42 +49
25/043 EAS 19/04/2025 復活節金多寶 +10

十大幸運六合彩場外投注處：

六合彩幸運投注站排名（圖片來源：HKJC香港賽馬會網站)
六合彩幸運投注站排名（圖片來源：HKJC香港賽馬會網站）

相關文章：

六合彩十大幸運投注站及注項投注方式

六合彩領獎方法！中幾個字先有獎？
回到目錄

何時是購買六合彩的截止時間？

攪珠當晚 9:15 截止購買，建議提前投注以免錯過。

六合彩的派彩計算方式是怎樣的？

頭獎需要選中 6 個攪出號碼，其他獎項則按對中的號碼數量決定。

金多寶與普通六合彩有何不同？

金多寶是特別期數，獎金累積更高，通常在節日或特定日期舉行。

圖片來源：HKJC香港賽馬會網站資料或影片來源：香港賽馬會網站

widgetBtn

熱門文章

 