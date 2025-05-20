六合彩結果｜今期5月20日六合彩攪珠即時結果｜中獎號碼＋下期攪珠日
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今期5月20日(星期二)六合彩攪珠結果公布，頭獎無人中。下一期六合彩在5月17日(星期六)攪珠，頭獎約$15,000,000，多寶/金多寶高達$11,413,932。最新一期六合彩已經揭曉，即對今期中獎號碼及頭獎派彩金額！我們也列出了下期六合彩攪珠日期，大家不妨到十大幸運投注站購買六合彩，看看能否為你增添好運！
六合彩結果目錄
5月20日今期六合彩攪珠結果：
攪珠結果：10、15、28、31、34、40 特別號碼48
攪珠期數：25/056
頭獎：無人中
二獎：每注獎金$2,213,000，1.0注中
三獎：每注獎金$71,960，82.0注中
5月17日下期六合彩攪珠：
攪珠期數：25/055
預計頭獎：$15,000,000
截止買六合彩時間：5月17日晚上 9:15
六合彩派彩計算方法：
計算方法
|奬項
|中獎資格
|獎金
|頭獎
|選中6個「攪出號碼」
|獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同，每期頭獎獎金基金訂為不少於港幣800萬元。
|二獎
|選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」
|獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同
|三獎
|選中5個「攪出號碼」
|獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同
|四獎
|選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」
|固定獎金港幣9,600元
|五獎
|選中4個「攪出號碼」
|固定獎金港幣640元
|六獎
|選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」
|固定獎金港幣320元
|七獎
|選中3個「攪出號碼」
|固定獎金港幣40元
最近10期六合彩攪珠結果：
|期數
|攪珠日期
|金多寶(如有)
|中獎號碼
|25/056
|20/05/2025
|10,15,28,31,34,40 +48
|25/055
|17/05/2025
|12,22,27,29,32,34 +9
|25/054
|15/05/2025
|6,12,29,32,34,46 +16
|25/053
|13/05/2025
|13,26,27,41,45,49 +46
|25/052
|11/05/2025
|19,26,28,29,46,49 +32
|25/051
|08/05/2025
|6,11,17,22,27,43 +24
|25/050
|06/05/2025
|12,15,25,26,29,41 +42
|25/049
|03/05/2025
|18,20,30,35,47,49 +44
|25/048
|01/05/2025
|4,7,21,32,41,47 +28
|25/047
|29/04/2025
|20,21,24,30,32,38 +47
何時是購買六合彩的截止時間？
攪珠當晚 9:15 截止購買，建議提前投注以免錯過。
六合彩的派彩計算方式是怎樣的？
頭獎需要選中 6 個攪出號碼，其他獎項則按對中的號碼數量決定。
金多寶與普通六合彩有何不同？
金多寶是特別期數，獎金累積更高，通常在節日或特定日期舉行。
圖片來源：HKJC香港賽馬會網站資料或影片來源：香港賽馬會網站