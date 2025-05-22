六合彩結果

六合彩結果｜今期5月22日六合彩攪珠即時結果｜中獎號碼＋下期攪珠日

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今期5月22日(星期四)六合彩攪珠結果公布，頭獎無人中。下一期六合彩在5月24日(星期六)攪珠，頭獎約$34,000,000，多寶/金多寶高達$28,561,352。最新一期六合彩已經揭曉，即對今期中獎號碼及頭獎派彩金額！我們也列出了下期六合彩攪珠日期，大家不妨到十大幸運投注站購買六合彩，看看能否為你增添好運！

六合彩結果目錄

5月22日今期六合彩攪珠結果：

攪珠結果：4、11、26、29、34、35 特別號碼18
攪珠期數：25/057

頭獎：無人中
二獎：每注獎金$1,343,680，1.5注中
三獎：每注獎金$65,540，82.0注中

5月24日下期六合彩攪珠：

攪珠期數：25/058
預計頭獎：$34,000,000
截止買六合彩時間：5月24日晚上 9:15

六合彩派彩計算方法：

計算方法

奬項 中獎資格 獎金
頭獎 選中6個「攪出號碼」 獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同，每期頭獎獎金基金訂為不少於港幣800萬元。
二獎 選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」 獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同
三獎 選中5個「攪出號碼」 獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同
四獎 選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」 固定獎金港幣9,600元
五獎 選中4個「攪出號碼」 固定獎金港幣640元
六獎 選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」 固定獎金港幣320元
七獎 選中3個「攪出號碼」 固定獎金港幣40元

最近10期六合彩攪珠結果：

期數 攪珠日期 金多寶(如有) 中獎號碼
25/057 22/05/2025 4,11,26,29,34,35 +18
25/056 20/05/2025 10,15,28,31,34,40 +48
25/055 17/05/2025 12,22,27,29,32,34 +9
25/054 15/05/2025 6,12,29,32,34,46 +16
25/053 13/05/2025 13,26,27,41,45,49 +46
25/052 11/05/2025 19,26,28,29,46,49 +32
25/051 08/05/2025 6,11,17,22,27,43 +24
25/050 06/05/2025 12,15,25,26,29,41 +42
25/049 03/05/2025 18,20,30,35,47,49 +44
25/048 01/05/2025 4,7,21,32,41,47 +28

十大幸運六合彩場外投注處：

六合彩幸運投注站排名（圖片來源：HKJC香港賽馬會網站)
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何時是購買六合彩的截止時間？

攪珠當晚 9:15 截止購買，建議提前投注以免錯過。

六合彩的派彩計算方式是怎樣的？

頭獎需要選中 6 個攪出號碼，其他獎項則按對中的號碼數量決定。

金多寶與普通六合彩有何不同？

金多寶是特別期數，獎金累積更高，通常在節日或特定日期舉行。

圖片來源：HKJC香港賽馬會網站資料或影片來源：香港賽馬會網站

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