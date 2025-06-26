六合彩結果｜今期6月26日六合彩攪珠即時結果｜中獎號碼＋下期攪珠日
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今期6月26日(星期四)六合彩攪珠結果公布，頭獎無人中。下一期六合彩在6月29日(星期日)攪珠，頭獎約$12,000,000，多寶/金多寶高達$8,000,000。最新一期六合彩已經揭曉，即對今期中獎號碼及頭獎派彩金額！我們也列出了下期六合彩攪珠日期，大家不妨到十大幸運投注站購買六合彩，看看能否為你增添好運！
六合彩結果目錄
6月26日今期六合彩攪珠結果：
攪珠結果：9、11、23、24、29、49 特別號碼30
攪珠期數：25/070
頭獎：無人中
二獎：每注獎金$1,235,640，1.0注中
三獎：每注獎金$35,620，92.5注中
6月29日下期六合彩攪珠：
攪珠期數：25/071
預計頭獎：$12,000,000
截止買六合彩時間：6月29日晚上 9:15
六合彩派彩計算方法：
計算方法
|奬項
|中獎資格
|獎金
|頭獎
|選中6個「攪出號碼」
|獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同，每期頭獎獎金基金訂為不少於港幣800萬元。
|二獎
|選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」
|獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同
|三獎
|選中5個「攪出號碼」
|獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同
|四獎
|選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」
|固定獎金港幣9,600元
|五獎
|選中4個「攪出號碼」
|固定獎金港幣640元
|六獎
|選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」
|固定獎金港幣320元
|七獎
|選中3個「攪出號碼」
|固定獎金港幣40元
最近10期六合彩攪珠結果：
|期數
|攪珠日期
|金多寶(如有)
|中獎號碼
|25/070
|26/06/2025
|9,11,23,24,29,49 +30
|25/069
|24/06/2025
|3,21,28,33,45,49 +29
|25/068
|21/06/2025
|2,4,19,27,31,39 +13
|25/067
|19/06/2025
|7,12,13,18,34,35 +6
|25/066 TUS
|17/06/2025
|幸運二金多寶
|5,19,30,40,44,45 +26
|25/065
|12/06/2025
|6,25,32,36,39,45 +13
|25/064
|10/06/2025
|9,13,35,40,45,46 +26
|25/063
|07/06/2025
|9,15,27,30,34,39 +19
|25/062
|05/06/2025
|18,22,24,33,39,44 +3
|25/061
|03/06/2025
|1,2,13,15,41,46 +27
何時是購買六合彩的截止時間？
攪珠當晚 9:15 截止購買，建議提前投注以免錯過。
六合彩的派彩計算方式是怎樣的？
頭獎需要選中 6 個攪出號碼，其他獎項則按對中的號碼數量決定。
金多寶與普通六合彩有何不同？
金多寶是特別期數，獎金累積更高，通常在節日或特定日期舉行。
圖片來源：HKJC香港賽馬會網站資料或影片來源：香港賽馬會網站