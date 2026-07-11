六合彩結果｜今期7月11日六合彩攪珠攪珠即時結果｜中獎號碼＋下期攪珠日
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今期7月11日(星期六)六合彩攪珠結果公布，頭獎1注中，每注獎金高達$8,000,000。下一期六合彩在7月14日(星期二)，頭獎約$8,000,000。最新一期六合彩已經揭曉，即對今期中獎號碼及頭獎派彩金額！我們也列出了下期六合彩攪珠日期，大家不妨到十大幸運投注站購買六合彩，看看能否為你增添好運！
六合彩結果目錄
7月11日今期六合彩攪珠結果：
中獎號碼：2、5、7、11、41、46 特別號碼43
攪珠期數：26/075
頭獎：1注中，每注獎金$8,000,000
二獎：3注中，每注獎金$434,880
三獎：65注中，每注獎金$53,520
7月14日下期六合彩攪珠：
攪珠期數：26/076
預計頭獎：$8,000,000
截止買六合彩時間：7月14日晚上 9:15
六合彩派彩計算方法：
計算方法：
|奬項
|中獎資格
|獎金
|頭獎
|選中6個「攪出號碼」
|獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同，每期頭獎獎金基金訂為不少於港幣800萬元。
|二獎
|選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」
|獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同
|三獎
|選中5個「攪出號碼」
|獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同
|四獎
|選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」
|固定獎金港幣9,600元
|五獎
|選中4個「攪出號碼」
|固定獎金港幣640元
|六獎
|選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」
|固定獎金港幣320元
|七獎
|選中3個「攪出號碼」
|固定獎金港幣40元
最近10期六合彩攪珠結果：
|期數
|攪珠日期
|金多寶(如有)
|中獎號碼
|26/075
|11/07/2026
|2,5,7,11,41,46 +43
|26/074
|09/07/2026
|1,7,18,21,33,38 +28
|26/073
|07/07/2026
|5,34,37,43,48,49 +27
|26/072
|05/07/2026
|3,14,19,20,31,38 +44
|26/071
|02/07/2026
|5,17,26,31,34,46 +43
|26/070
|30/06/2026
|12,14,17,18,22,40 +13
|26/069
|28/06/2026
|5,7,26,32,37,40 +35
|26/068
|25/06/2026
|12,16,19,20,28,30 +29
|26/067
|23/06/2026
|2,15,25,34,39,41 +10
|26/066
|20/06/2026
|5,7,10,15,16,41 +46
何時是購買六合彩的截止時間？
攪珠當晚 9:15 截止購買，建議提前投注以免錯過。
六合彩的派彩計算方式是怎樣的？
頭獎需要選中 6 個攪出號碼，其他獎項則按對中的號碼數量決定。
金多寶與普通六合彩有何不同？
金多寶是特別期數，獎金累積更高，通常在節日或特定日期舉行。
圖片來源：HKJC香港賽馬會網站資料或影片來源：香港賽馬會網站