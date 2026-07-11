六合彩結果

六合彩結果｜今期7月11日六合彩攪珠攪珠即時結果｜中獎號碼＋下期攪珠日

家庭消費
東方新地 - 生活

廣告

今期7月11日(星期六)六合彩攪珠結果公布，頭獎1注中，每注獎金高達$8,000,000。下一期六合彩在7月14日(星期二)，頭獎約$8,000,000。最新一期六合彩已經揭曉，即對今期中獎號碼及頭獎派彩金額！我們也列出了下期六合彩攪珠日期，大家不妨到十大幸運投注站購買六合彩，看看能否為你增添好運！

六合彩結果目錄

7月11日今期六合彩攪珠結果：

中獎號碼：2、5、7、11、41、46 特別號碼43
攪珠期數：26/075

頭獎：1注中，每注獎金$8,000,000
二獎：3注中，每注獎金$434,880
三獎：65注中，每注獎金$53,520

7月14日下期六合彩攪珠：

攪珠期數：26/076
預計頭獎：$8,000,000
截止買六合彩時間：7月14日晚上 9:15

六合彩派彩計算方法：

計算方法：

奬項 中獎資格 獎金
頭獎 選中6個「攪出號碼」 獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同，每期頭獎獎金基金訂為不少於港幣800萬元。
二獎 選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」 獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同
三獎 選中5個「攪出號碼」 獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同
四獎 選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」 固定獎金港幣9,600元
五獎 選中4個「攪出號碼」 固定獎金港幣640元
六獎 選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」 固定獎金港幣320元
七獎 選中3個「攪出號碼」 固定獎金港幣40元

最近10期六合彩攪珠結果：

期數 攪珠日期 金多寶(如有) 中獎號碼
26/075 11/07/2026 2,5,7,11,41,46 +43
26/074 09/07/2026 1,7,18,21,33,38 +28
26/073 07/07/2026 5,34,37,43,48,49 +27
26/072 05/07/2026 3,14,19,20,31,38 +44
26/071 02/07/2026 5,17,26,31,34,46 +43
26/070 30/06/2026 12,14,17,18,22,40 +13
26/069 28/06/2026 5,7,26,32,37,40 +35
26/068 25/06/2026 12,16,19,20,28,30 +29
26/067 23/06/2026 2,15,25,34,39,41 +10
26/066 20/06/2026 5,7,10,15,16,41 +46

十大幸運六合彩投注站：

0
六合彩幸運場外投注站排名（圖片來源：HKJC香港賽馬會網站）

相關文章：

六合彩十大幸運投注站及注項投注方式

六合彩領獎方法！中幾個字先有獎？

回到目錄

何時是購買六合彩的截止時間？

攪珠當晚 9:15 截止購買，建議提前投注以免錯過。

六合彩的派彩計算方式是怎樣的？

頭獎需要選中 6 個攪出號碼，其他獎項則按對中的號碼數量決定。

金多寶與普通六合彩有何不同？

金多寶是特別期數，獎金累積更高，通常在節日或特定日期舉行。

圖片來源：HKJC香港賽馬會網站資料或影片來源：香港賽馬會網站

熱門文章

 