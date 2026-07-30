六合彩結果｜今期7月30日六合彩攪珠攪珠即時結果｜中獎號碼＋下期攪珠日
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今期7月30日(星期四)六合彩攪珠結果公布，頭獎1注中，每注獎金高達$24,672,170。下一期六合彩在8月1日(星期六)，頭獎約$8,000,000，當中多寶/金多寶高達$2,123,979。最新一期六合彩已經揭曉，即對今期中獎號碼及頭獎派彩金額！我們也列出了下期六合彩攪珠日期，大家不妨到十大幸運投注站購買六合彩，看看能否為你增添好運！
六合彩結果目錄
7月30日今期六合彩攪珠結果：
中獎號碼：1、2、14、17、23、35 特別號碼48
攪珠期數：26/082
頭獎：1注中，每注獎金$24,672,170
二獎：無人中
三獎：75.5注中，每注獎金$75,010
8月1日下期六合彩攪珠：
攪珠期數：26/083
預計頭獎：$8,000,000
截止買六合彩時間：8月1日晚上 9:15
六合彩派彩計算方法：
計算方法：
|奬項
|中獎資格
|獎金
|頭獎
|選中6個「攪出號碼」
|獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同，每期頭獎獎金基金訂為不少於港幣800萬元。
|二獎
|選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」
|獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同
|三獎
|選中5個「攪出號碼」
|獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同
|四獎
|選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」
|固定獎金港幣9,600元
|五獎
|選中4個「攪出號碼」
|固定獎金港幣640元
|六獎
|選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」
|固定獎金港幣320元
|七獎
|選中3個「攪出號碼」
|固定獎金港幣40元
最近10期六合彩攪珠結果：
|期數
|攪珠日期
|金多寶(如有)
|中獎號碼
|26/082
|30/07/2026
|1,2,14,17,23,35 +48
|26/081
|28/07/2026
|4,7,14,20,21,30 +34
|26/080
|25/07/2026
|5,7,12,26,31,42 +11
|26/079
|23/07/2026
|4,7,15,29,32,46 +23
|26/078 SMR
|21/07/2026
|暑期金多寶
|1,6,37,41,45,47 +8
|26/077
|16/07/2026
|18,21,26,30,32,44 +27
|26/076
|14/07/2026
|10,16,19,27,31,44 +17
|26/075
|11/07/2026
|2,5,7,11,41,46 +43
|26/074
|09/07/2026
|1,7,18,21,33,38 +28
|26/073
|07/07/2026
|5,34,37,43,48,49 +27
何時是購買六合彩的截止時間？
攪珠當晚 9:15 截止購買，建議提前投注以免錯過。
六合彩的派彩計算方式是怎樣的？
頭獎需要選中 6 個攪出號碼，其他獎項則按對中的號碼數量決定。
金多寶與普通六合彩有何不同？
金多寶是特別期數，獎金累積更高，通常在節日或特定日期舉行。
圖片來源：HKJC香港賽馬會網站資料或影片來源：香港賽馬會網站