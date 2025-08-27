六合彩結果｜今期8月26日六合彩攪珠攪珠即時結果｜中獎號碼＋下期攪珠日

今期8月26日(星期二)六合彩攪珠結果公布，頭獎無人中。下一期六合彩在8月28日(星期四)，頭獎約$20,000,000，當中多寶/金多寶高達$14,724,554。最新一期六合彩已經揭曉，即對今期中獎號碼及頭獎派彩金額！我們也列出了下期六合彩攪珠日期，大家不妨到十大幸運投注站購買六合彩，看看能否為你增添好運！