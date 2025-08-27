六合彩結果

六合彩結果｜今期8月26日六合彩攪珠攪珠即時結果｜中獎號碼＋下期攪珠日

今期8月26日(星期二)六合彩攪珠結果公布，頭獎無人中。下一期六合彩在8月28日(星期四)，頭獎約$20,000,000，當中多寶/金多寶高達$14,724,554。最新一期六合彩已經揭曉，即對今期中獎號碼及頭獎派彩金額！我們也列出了下期六合彩攪珠日期，大家不妨到十大幸運投注站購買六合彩，看看能否為你增添好運！

8月26日今期六合彩攪珠結果：

中獎號碼：2、3、16、25、38、48 特別號碼6

攪珠期數：25/093

頭獎：無人中
二獎：1注中，每注獎金$1,761,350
三獎：62.5注中，每注獎金$75,150

8月28日下期六合彩攪珠：

攪珠期數：25/094
預計頭獎：$20,000,000
截止買六合彩時間：8月28日晚上 9:15

六合彩派彩計算方法：

計算方法：

奬項 中獎資格 獎金
頭獎 選中6個「攪出號碼」 獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同，每期頭獎獎金基金訂為不少於港幣800萬元。
二獎 選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」 獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同
三獎 選中5個「攪出號碼」 獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同
四獎 選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」 固定獎金港幣9,600元
五獎 選中4個「攪出號碼」 固定獎金港幣640元
六獎 選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」 固定獎金港幣320元
七獎 選中3個「攪出號碼」 固定獎金港幣40元

最近10期六合彩攪珠結果：

期數 攪珠日期 金多寶(如有) 中獎號碼
25/093 26/08/2025 2,3,16,25,38,48 +6
25/092 23/08/2025 17,22,26,36,39,45 +14
25/091 21/08/2025 6,8,10,23,32,45 +3
25/090 19/08/2025 28,32,34,37,45,49 +7
25/089 16/08/2025 4,10,15,20,32,38 +26
25/088 14/08/2025 1,13,25,27,31,34 +33
25/087 12/08/2025 8,16,18,28,29,32 +20
25/086 09/08/2025 25,36,44,45,48,49 +13
25/085 07/08/2025 3,7,25,29,37,39 +8
25/084 02/08/2025 10,14,18,21,34,44 +24

十大幸運六合彩投注站：

六合彩結果 六合彩幸運場外投注站排名（圖片來源：HKJC香港賽馬會網站）
何時是購買六合彩的截止時間？

攪珠當晚 9:15 截止購買，建議提前投注以免錯過。

六合彩的派彩計算方式是怎樣的？

頭獎需要選中 6 個攪出號碼，其他獎項則按對中的號碼數量決定。

金多寶與普通六合彩有何不同？

金多寶是特別期數，獎金累積更高，通常在節日或特定日期舉行。

