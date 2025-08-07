六合彩結果

六合彩結果｜今期8月7日六合彩攪珠即時結果｜中獎號碼＋下期攪珠日

今期8月7日(星期四)六合彩攪珠結果公布，頭獎無人中。下一期六合彩在8月9日(星期六)攪珠，頭獎約$20,000,000，多寶/金多寶高達$15,442,939。最新一期六合彩已經揭曉，即對今期中獎號碼及頭獎派彩金額！我們也列出了下期六合彩攪珠日期，大家不妨到十大幸運投注站購買六合彩，看看能否為你增添好運！

六合彩結果目錄

8月7日今期六合彩攪珠結果：

攪珠結果：3、7、25、29、37、39 特別號碼8
攪珠期數：25/085

頭獎：無人中
二獎：每注獎金$2,126,550，0.5注中
三獎：每注獎金$51,310，110.5注中

8月9日下期六合彩攪珠：

攪珠期數：25/086
預計頭獎：$20,000,000
截止買六合彩時間：8月9日晚上 9:15

六合彩派彩計算方法：

計算方法

奬項 中獎資格 獎金
頭獎 選中6個「攪出號碼」 獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同，每期頭獎獎金基金訂為不少於港幣800萬元。
二獎 選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」 獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同
三獎 選中5個「攪出號碼」 獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同
四獎 選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」 固定獎金港幣9,600元
五獎 選中4個「攪出號碼」 固定獎金港幣640元
六獎 選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」 固定獎金港幣320元
七獎 選中3個「攪出號碼」 固定獎金港幣40元

最近10期六合彩攪珠結果：

期數 攪珠日期 金多寶(如有) 中獎號碼
25/085 07/08/2025 3,7,25,29,37,39 +8
25/084 02/08/2025 10,14,18,21,34,44 +24
25/083 31/07/2025 10,21,23,27,35,47 +39
25/082 29/07/2025 9,11,17,28,35,43 +42
25/081 SMR 26/07/2025 暑期金多寶 19,22,25,32,33,45 +36
25/080 21/07/2025 17,20,28,31,35,48 +32
25/079 19/07/2025 6,25,29,40,48,49 +42
25/078 17/07/2025 12,19,31,37,42,45 +15
25/077 15/07/2025 9,12,23,30,31,44 +5
25/076 12/07/2025 5,17,20,24,27,35 +38

十大幸運六合彩場外投注處：

六合彩幸運投注站排名（圖片來源：HKJC香港賽馬會網站)
六合彩幸運投注站排名（圖片來源：HKJC香港賽馬會網站）

何時是購買六合彩的截止時間？

攪珠當晚 9:15 截止購買，建議提前投注以免錯過。

六合彩的派彩計算方式是怎樣的？

頭獎需要選中 6 個攪出號碼，其他獎項則按對中的號碼數量決定。

金多寶與普通六合彩有何不同？

金多寶是特別期數，獎金累積更高，通常在節日或特定日期舉行。

圖片來源：HKJC香港賽馬會網站

