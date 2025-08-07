六合彩結果｜今期8月7日六合彩攪珠即時結果｜中獎號碼＋下期攪珠日
廣告
今期8月7日(星期四)六合彩攪珠結果公布，頭獎無人中。下一期六合彩在8月9日(星期六)攪珠，頭獎約$20,000,000，多寶/金多寶高達$15,442,939。最新一期六合彩已經揭曉，即對今期中獎號碼及頭獎派彩金額！我們也列出了下期六合彩攪珠日期，大家不妨到十大幸運投注站購買六合彩，看看能否為你增添好運！
六合彩結果目錄
8月7日今期六合彩攪珠結果：
攪珠結果：3、7、25、29、37、39 特別號碼8
攪珠期數：25/085
頭獎：無人中
二獎：每注獎金$2,126,550，0.5注中
三獎：每注獎金$51,310，110.5注中
8月9日下期六合彩攪珠：
攪珠期數：25/086
預計頭獎：$20,000,000
截止買六合彩時間：8月9日晚上 9:15
六合彩派彩計算方法：
計算方法
|奬項
|中獎資格
|獎金
|頭獎
|選中6個「攪出號碼」
|獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同，每期頭獎獎金基金訂為不少於港幣800萬元。
|二獎
|選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」
|獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同
|三獎
|選中5個「攪出號碼」
|獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同
|四獎
|選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」
|固定獎金港幣9,600元
|五獎
|選中4個「攪出號碼」
|固定獎金港幣640元
|六獎
|選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」
|固定獎金港幣320元
|七獎
|選中3個「攪出號碼」
|固定獎金港幣40元
最近10期六合彩攪珠結果：
|期數
|攪珠日期
|金多寶(如有)
|中獎號碼
|25/085
|07/08/2025
|3,7,25,29,37,39 +8
|25/084
|02/08/2025
|10,14,18,21,34,44 +24
|25/083
|31/07/2025
|10,21,23,27,35,47 +39
|25/082
|29/07/2025
|9,11,17,28,35,43 +42
|25/081 SMR
|26/07/2025
|暑期金多寶
|19,22,25,32,33,45 +36
|25/080
|21/07/2025
|17,20,28,31,35,48 +32
|25/079
|19/07/2025
|6,25,29,40,48,49 +42
|25/078
|17/07/2025
|12,19,31,37,42,45 +15
|25/077
|15/07/2025
|9,12,23,30,31,44 +5
|25/076
|12/07/2025
|5,17,20,24,27,35 +38
何時是購買六合彩的截止時間？
攪珠當晚 9:15 截止購買，建議提前投注以免錯過。
六合彩的派彩計算方式是怎樣的？
頭獎需要選中 6 個攪出號碼，其他獎項則按對中的號碼數量決定。
金多寶與普通六合彩有何不同？
金多寶是特別期數，獎金累積更高，通常在節日或特定日期舉行。
圖片來源：HKJC香港賽馬會網站資料或影片來源：香港賽馬會網站