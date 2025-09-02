六合彩結果｜今期9月2日六合彩攪珠攪珠即時結果｜中獎號碼＋下期攪珠日
今期9月2日(星期二)六合彩攪珠結果公布，頭獎無人中。下一期六合彩在9月6日(星期六)，頭獎約$80,000,000，當中多寶/金多寶高達$60,000,000。最新一期六合彩已經揭曉，即對今期中獎號碼及頭獎派彩金額！我們也列出了下期六合彩攪珠日期，大家不妨到十大幸運投注站購買六合彩，看看能否為你增添好運！
六合彩結果目錄
9月2日今期六合彩攪珠結果：
中獎號碼：5、18、23、24、29、49 特別號碼11
攪珠期數：25/096
頭獎：無人中
二獎：6.5注中，每注獎金$415,510
三獎：128注中，每注獎金$56,260
9月6日下期六合彩攪珠：
攪珠期數：25/097
預計頭獎：$80,000,000
截止買六合彩時間：9月6日晚上 9:15
六合彩派彩計算方法：
計算方法：
|奬項
|中獎資格
|獎金
|頭獎
|選中6個「攪出號碼」
|獎金會因應該期獲中頭獎注數而有所不同，每期頭獎獎金基金訂為不少於港幣800萬元。
|二獎
|選中5個「攪出號碼」+「特別號碼」
|獎金會因應該期獲中二獎注數而有所不同
|三獎
|選中5個「攪出號碼」
|獎金會因應該期獲中三獎注數而有所不同
|四獎
|選中4個「攪出號碼」+「特別號碼」
|固定獎金港幣9,600元
|五獎
|選中4個「攪出號碼」
|固定獎金港幣640元
|六獎
|選中3個「攪出號碼」+「特別號碼」
|固定獎金港幣320元
|七獎
|選中3個「攪出號碼」
|固定獎金港幣40元
最近10期六合彩攪珠結果：
|期數
|攪珠日期
|金多寶(如有)
|中獎號碼
|25/096
|02/09/2025
|5,18,23,24,29,49 +11
|25/095
|30/08/2025
|6,18,31,33,44,49 +2
|25/094
|28/08/2025
|5,36,39,44,48,49 +32
|25/093
|26/08/2025
|2,3,16,25,38,48 +6
|25/092
|23/08/2025
|17,22,26,36,39,45 +14
|25/091
|21/08/2025
|6,8,10,23,32,45 +3
|25/090
|19/08/2025
|28,32,34,37,45,49 +7
|25/089
|16/08/2025
|4,10,15,20,32,38 +26
|25/088
|14/08/2025
|1,13,25,27,31,34 +33
|25/087
|12/08/2025
|8,16,18,28,29,32 +20
何時是購買六合彩的截止時間？
攪珠當晚 9:15 截止購買，建議提前投注以免錯過。
六合彩的派彩計算方式是怎樣的？
頭獎需要選中 6 個攪出號碼，其他獎項則按對中的號碼數量決定。
金多寶與普通六合彩有何不同？
金多寶是特別期數，獎金累積更高，通常在節日或特定日期舉行。
圖片來源：HKJC香港賽馬會網站資料或影片來源：香港賽馬會網站