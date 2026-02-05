十大消費新聞｜啟德體育園啟用成雙料冠軍 熱氣球節安排失誤「最離譜」
盛事經濟受關注 啟德體育園成雙料冠軍
投票結果顯示，「盛事」繼續成為市民高度關注的消費議題。啟德體育園啟用後接連舉辦多項大型活動，不足半年已吸引逾百萬人次入場，相關新聞以5,515票成為「十大消費新聞」之首，得票率佔總投票人數約58%，並同時獲選為最受市民肯定的「最抵讚」消費新聞。至於政府公布調整長者2元乘車優惠，則以4,831票排名第二。
熱氣球節安排失誤 同列十大兼奪「最離譜」
另一宗備受關注的盛事新聞，為熱氣球節因未獲相關許可，最終未能安排載人升空，活動一度引起廣泛爭議。該新聞以4,459票排名第三，並同時以7,056票獲選為「最離譜」消費新聞，得票率約佔總投票人數54%。消委會敦促業界在安排和宣傳活動時，必須履行承諾並滿足消費者的合理期望，如遇上突發情況，亦應以靈活方法處理。
衣食住行皆上榜 結業潮與跨境消費受矚目
其餘躋身十大之列的消費新聞，涵蓋多個與市民生活息息相關的範疇。飲食方面，多間老字號食肆如海皇、大班及鴻星相繼全線結業，以及外賣平台戶戶送撤出香港，均引起公眾關注。
出行方面，除長者2元乘車優惠調整外，大灣區航空取消過百航班，以及日本地震傳言影響旅行社及航空公司業務，亦榜上有名。跨境消費同樣成為焦點，包括便利兩地居民匯款的跨境支付通開通，以及網購包郵優惠引致自提點亂象。醫療方面，本港首間中醫醫院啟用，亦獲市民投票選入十大。
「2025年十大消費新聞」投票結果
|排名
|新聞
|票數
|1
|啟德體育園啟用 盛事接連上演 觀眾體驗逐步改善 半年迎過百萬人次
|5,515
|2
|長者2元乘車優惠4月調整 10元以下2元10元以上兩折
|4,831
|3
|熱氣球節未獲載人升空許可 送雪糕券補償惹不滿終退款
|4,459
|4
|大灣區航空取消過百班航班 向5,000多名受影響乘客致歉
|4,321
|5
|飲食業老字號退場 海皇大班鴻星全線結業
|4,308
|6
|戶戶送撤出香港 外賣平台三變二
|4,049
|7
|受日本地震傳言影響 旅行社生意受挫、航空公司減航班
|2,888
|8
|網購包郵引致自提點迫爆 包裹無人看管亂象叢生
|2,685
|9
|首間中醫醫院12月啟用 門診最平收180元
|2,604
|10
|跨境支付通開通 便利香港與內地居民即時匯款
|2,473
主題消費新聞結果
- 最抵讚新聞：啟德體育園啟用 盛事接連上演（7,530票）
- 最離譜新聞：熱氣球節未獲載人升空許可（7,056票）
消委會指出，投票結果顯示市民關注的消費議題十分廣泛，除價格及政策影響外，亦特別重視服務質素及消費爭議的處理手法，反映消費者保障意識日益提高。
消委會料年底推手機App
消委會主席陳錦榮於結果公布儀式上表示，今屆投票反應非常踴躍，感謝各傳媒夥伴積極宣傳，令活動廣受關注，投票數字亦反映市民對自身消費權益的重視程度不斷提升。他透露，配合2026年《選擇》月刊創刊50周年，消委會計劃於年底推出手機App，讓消費者隨時隨地獲取消費資訊，作出知情及精明的選擇。陳錦榮亦表示，消委會將繼續與各大傳媒合作，提升消費市場透明度，並透過公眾參與，推動消費者權益保障。