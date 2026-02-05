十大消費新聞｜啟德體育園啟用成雙料冠軍　熱氣球節安排失誤「最離譜」

由消費者委員會主辦的「2025年十大消費新聞」選舉今日（2月5日）公布結果，共吸引13,024名市民參與投票。去年初啟用的啟德體育園，以5,515票登上「十大消費新聞」榜首，並同時以7,530票獲選為「最抵讚」消費新聞，成為雙料冠軍；而因牌照問題未能安排載人升空的熱氣球節，則以7,056票被選為「最離譜」消費新聞。

