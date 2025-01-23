綠色信封｜交稅交到荷包乾塘？ 用延期年金扣稅 最多可節省過萬元稅款
報稅交稅時間表 把握扣稅良機
當納稅人收到報稅表後，一般需要在1個月內遞交報稅表，獨資業務人士的交表限期則為3個月。網上報稅可自動獲1個月延期1
- 5-6月：陸續發出報稅表
- 6-7月：向稅局提交報稅表
- 10月：陸續發出交稅通知
- 翌年1月：交第一期稅款
- 翌年4月：交第二期稅款
合資格延期年金保費扣稅高達過萬蚊
「合資格延期年金」最大特點是可以扣稅，納稅人可以就合資格延期年金保單的保費申請稅務扣除，扣除總額以每人每課稅年度HK$60,000為上限2，以現時薪俸稅∕個人入息課稅的稅率表中最高稅率（即17%）計算，最多可節省HK$10,200稅款3。
扣稅公式：合資格的延期年金保費扣稅額上限 x 稅率 = 扣稅金額
案例分享：利用合資格延期年金保費減稅
王先生是年薪HK$50萬的在職人士，屬於 17% 的稅率階層。他每年繳付合資格延期年金保費 HK$60,000，並申請稅務扣除。
扣稅計算：
$60,000 (扣稅額上限)×17% (稅率)=$10,200 (扣稅金額)
合資格延期年金是什麼？
年金是一種長期財務規劃工具，目的是幫助投保人把資金轉化為穩定現金收入。投保人向保險公司繳付保費，其後可即時或於指定年期或年齡開始，分期獲得保險公司派發的年金收入，直至合約訂明的時期。年金一般可分為「即期年金」與「延期年金」兩類。
延期年金設有累積期，投保人可選擇以一筆過或則分期繳付保費，讓資金在累積期內持續增長，待受保人達至指定年齡(例如退休時)便可行使年金權益，定期按月領取年金收入。這類年金較適合在職人士，讓投保人在年輕時以分期儲蓄方式累積資金，並在退休時把資金轉化為穩定年金收入，以供退休生活之用4。延期年金又分合資格延期年金(Qualifying Deferred Annuity Policy, QDAP)及一般延期年金，合資格的延期年金產品保費可享稅務扣除。
合資格延期年金主要特點：
- 保費總額至少為 HK$180,000，供款期最少 5 年
- 年金期最短為 10 年
- 領取年金的年齡須為 50 歲或以上
- 保險公司需披露保證與非保證回報，清楚列明內部回報率及總內部回報率
- 附加保障（如危疾保障、住院現金等）保費須與合資格年金保費分開列明
延期年金3大適用人士
- 在職人士：適合希望年輕時累積資金，並於退休後獲得穩定收入的人士
- 高稅階層人士：藉稅務扣除節省稅款，同時規劃退休生活
- 長期儲蓄目標者：有穩定儲蓄習慣，目標為提升退休生活質素
購買延期年金前 諗清楚5件事
市面上有各式不同的年金產品，香港永明金融首席產品研發及策略師李慶斌先生提醒，購買年金前最好清楚了解產品特點，包括紅利優勢、年金期、產品回報率等：
- 評估財務能力：確認是否有穩定收入支持長期供款
- 了解保單條款：尤其是保證與非保證回報的差異，例如產品是否有歸原紅利(RB)
- 選擇合資格產品：確保產品符合稅務局規定，「合資格延期年金」才可享扣稅優惠
- 比較內部回報率(IRR%) ：選擇內部回報率較高的產品以提高收益
年金領取期：年金通常以領取年期或者年齡作為限制，例如年金期最高達100歲
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資料來源：
1:香港政府一站通，提交個別人士報税表，2025年。
2,3:投委會，認識「合資格延期年金保費」及「可扣稅強積金自願性供款」的扣稅安排，2025年。
4:投委會，甚麼是合資格延期年金保單?，2025年。