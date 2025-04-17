日本叮叮有效嗎？防敏蚊怕水推介：驅蚊劑咁多款，呢款真係一用再用！
每到夏天，我就開始對住屋企啲植物又愛又恨——靚歸靚，但真係超吸蚊。再加上細囝放暑假日日都嘈住要出街，郊遊、公園、行山，度度都蚊多過人，驅蚊劑簡直成為我袋入面常駐用品。用過咁多種蚊怕水，如果你問我日本叮叮有冇效？我可以話，係我會持續回購果隻，原因唔止因為有效，而係佢夠溫和、夠放心，全家都用得。
日本叮叮有效嗎目錄
日本叮叮驅蚊劑有效嗎？
我而家出街之前，會幫細囝噴一噴「日本叮叮驅蚊防蟲噴霧」，最大賣點係佢唔含DEET，採用天然PMD成分，溫和得嚟又有8小時效能。我特別留意過，美國CDC都推薦PMD作為有效驅蚊成分，更加有信心。
我平時噴腳踝、手臂同肩膀位置就最穩陣，戶外活動、BBQ、甚至去東南亞旅行都照用。
參考價：$55 / 70mL，對比市面其他產品，呢個價位真係幾抵用。
驅蚊防蟲貼/驅蚊防蟲劑好用嗎？
1.驅蚊防蟲貼（$38 / 18片）
唔想搽喺皮膚，可以考慮防蚊貼。我自己會貼喺囝囝背囊、帽邊，唔會接觸皮膚都照發揮效力，出街一貼搞掂。
2.驅蚊防蟲劑（$45 / 35g）
放屋企用超方便，一開蓋就得，唔洗噴、唔洗插電，適合放客廳、貓廁所邊或者窗邊。
3.USB電源液體驅蚊器（$70）
最啱旅遊或辦公室用，插USB即用，高效安全成分，聞落無味，用過之後酒店房都清靜咗。
Sunday姐貼士｜點揀合適驅蚊劑？
- 睇成分：PMD係天然防蚊有效成分，對比DEET溫和得多
- 睇對象：小朋友、敏感肌、孕婦要選防敏蚊怕水
- 睇場合：戶外活動同室內防蚊可以搭配唔同產品
一支好嘅驅蚊劑，唔只防蚊，仲可以令你整個夏天過得安心舒服。我揀日本叮叮唔係因為佢名氣大，而係佢用得放心、效果實在。
購買地點
各大連鎖店及網上平台有售：萬寧、屈臣氏、百佳、惠康、Sasa、HKTVmall、city’super等等！
HKTVmall：https://pse.is/DDM_hktvmall
萬寧網店：https://pse.is/dingding_mannings
屈臣氏網店：https://pse.is/dingding_watsons
官方網站：www.japandingding.com
圖片來源：Sunday姐