日本叮叮有效嗎？防敏蚊怕水推介：驅蚊劑咁多款，呢款真係一用再用！

日本叮叮有效嗎？防敏蚊怕水推介：驅蚊劑咁多款，呢款真係一用再用！

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每到夏天，我就開始對住屋企啲植物又愛又恨——靚歸靚，但真係超吸蚊。再加上細囝放暑假日日都嘈住要出街，郊遊、公園、行山，度度都蚊多過人，驅蚊劑簡直成為我袋入面常駐用品。用過咁多種蚊怕水，如果你問我日本叮叮有冇效？我可以話，係我會持續回購果隻，原因唔止因為有效，而係佢夠溫和、夠放心，全家都用得。

日本叮叮有效嗎目錄

日本叮叮驅蚊劑有效嗎？

我而家出街之前，會幫細囝噴一噴「日本叮叮驅蚊防蟲噴霧」，最大賣點係佢唔含DEET，採用天然PMD成分，溫和得嚟又有8小時效能。我特別留意過，美國CDC都推薦PMD作為有效驅蚊成分，更加有信心。

我平時噴腳踝、手臂同肩膀位置就最穩陣，戶外活動、BBQ、甚至去東南亞旅行都照用。

參考價：$55 / 70mL，對比市面其他產品，呢個價位真係幾抵用。

日本叮叮有效嗎 夏日戶外活動必備蚊怕水，不含DEET、採用天然PMD成分，有效驅蚊長達8小時，適合一家大細使用（圖片來源：Sunday姐）
夏日戶外活動必備蚊怕水，不含DEET、採用天然PMD成分，有效驅蚊長達8小時，適合一家大細使用（圖片來源：Sunday姐）

驅蚊防蟲貼/驅蚊防蟲劑好用嗎？

1.驅蚊防蟲貼（$38 / 18片）

唔想搽喺皮膚，可以考慮防蚊貼。我自己會貼喺囝囝背囊、帽邊，唔會接觸皮膚都照發揮效力，出街一貼搞掂。

日本叮叮有效嗎 防蚊貼無需接觸皮膚，適合小朋友日常使用，輕鬆貼在背囊、帽邊，即使戶外活動都可安心驅蚊（圖片來源：Sunday姐）
防蚊貼無需接觸皮膚，適合小朋友日常使用，輕鬆貼在背囊、帽邊，即使戶外活動都可安心驅蚊（圖片來源：Sunday姐）

2.驅蚊防蟲劑（$45 / 35g）

放屋企用超方便，一開蓋就得，唔洗噴、唔洗插電，適合放客廳、貓廁所邊或者窗邊。

日本叮叮有效嗎 日本叮叮驅蚊防蟲劑適合家居長效驅蚊，一開即用、無需插電或點燃，可擺放在窗邊、客廳或寵物角落（圖片來源：Sunday姐）
日本叮叮驅蚊防蟲劑適合家居長效驅蚊，一開即用、無需插電或點燃，可擺放在窗邊、客廳或寵物角落（圖片來源：Sunday姐）

3.USB電源液體驅蚊器（$70）

最啱旅遊或辦公室用，插USB即用，高效安全成分，聞落無味，用過之後酒店房都清靜咗。

Sunday姐貼士｜點揀合適驅蚊劑？

  • 睇成分：PMD係天然防蚊有效成分，對比DEET溫和得多
  • 睇對象：小朋友、敏感肌、孕婦要選防敏蚊怕水
  • 睇場合：戶外活動同室內防蚊可以搭配唔同產品

一支好嘅驅蚊劑，唔只防蚊，仲可以令你整個夏天過得安心舒服。我揀日本叮叮唔係因為佢名氣大，而係佢用得放心、效果實在。

購買地點

各大連鎖店及網上平台有售：萬寧、屈臣氏、百佳、惠康、Sasa、HKTVmall、city’super等等！

HKTVmall：https://pse.is/DDM_hktvmall
萬寧網店：https://pse.is/dingding_mannings
屈臣氏網店：https://pse.is/dingding_watsons
官方網站：www.japandingding.com

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圖片來源：Sunday姐

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