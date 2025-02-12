投資部署｜延期年金一次過滿足3個願望 購買前考慮什麼？
延期年金和即期年金3大分別
年金是一種用作規劃退休的工具，幫助投保人把累積的儲蓄轉化為在一段時間內的穩定收入。年金一般可分為「即期年金」與「延期年金」 兩類。
|年金
|即期年金 (Immediate Annuity)
|延期年金 (Deferred Annuity)
|是否設有「累積期」
|不設「累積期」的年金計劃
|設有「累積期」
|投保方式和
領取年金方式
|投保人需要一筆過繳交保費後，立刻進入「年金期」定期收取年金收入
|投保人需在供款期內準時繳交保費，「累積期」完結後先進入所設定的「年金期」收取年金收入
|適合人群
|一般適合已退休或較年長人士有規律地管理退休儲備
|適合較年輕的在職人士計劃退休儲備
延期年金三大好處
有助制定每月預算：在年金期內，您會每月從保險公司收到年金款項，成為一筆穩定退休入息來源。不過每人所渴望的退休生活態度都各有不同，有人覺得退休後再無工作拘束，應盡情到處旅遊開拓眼界，或培養新興趣，過豐裕的退休生活；亦有人只想追求簡約純樸的退休生活。因此在規劃退休儲備時，若能了解現在的每月儲蓄與期望的退休生活需要的距離，可透過網上一些估算工具參考及制定未來開支預算，做好更完善的規劃。
締造穩定收入：在人均壽命越來越長的情況下，面對長壽可能帶來的經濟狀況，或許先決條件是締造穩定的退休收入來源。延期年金作為風險較低的一個選擇，不但令您享有穩定每月年金款項，有些延期年金的年金期最高可長達100歲 ，每月輕鬆提取年金款項外，配合其他退休儲蓄如強積金(MPF)，亦多一份安心。
可享扣稅優惠：香港納稅人可為合資格延期年金保單申請稅務扣除，每個課稅年度的稅務扣除款額（每名納稅人計算）上限為港元60,000，而最短的保費繳付期為5年。以現時薪俸稅∕個人入息課稅的稅率表中的最高稅率（即17%）計算，即最多可節省10,200港元稅款。節省了的稅款可以用作應付日常開支，或可作其他投資，更快達到理想的退休儲蓄目標。
購買前考慮三件事 有助確保財務穩定性
積蓄是否足夠應付退休生活
在決定是否購買延期年金前，首先應計算現有積蓄是否足夠應付退休後的生活開支。隨著壽命延長，醫療支出也可能增加，若積蓄不足以支撐長遠需求，則應考慮透過延期年金確保穩定收入。
延期年金的回報與穩定性
延期年金的主要目的是提供穩定的年金收入，以維持退休後的理想生活水平。由於年金並非投資產品，其回報通常較其他投資工具低，但穩定性較高，風險相對較低。
在比較延期年金回報時，可以參考內部回報率（Internal Rate of Return, IRR），該數據考量所有現金流，包括投入資金（保費）、提取金額（年金收入）及時間因素。一般而言，若IRR高於通脹率，即代表年金有助於對抗通脹。
其他考慮因素
香港永明金融首席產品研發及策略師李慶斌先生提醒，購買年金前除了以自身經濟情況、回報預期和長遠財務規劃作考量、更要了解清楚不同延期年金的產品特點
1.回報保證
在比較不同延期年金方案時，應留意每月年金款項一般分為「保證」及「非保證」兩種，當中「非保證回報」可能標榜更吸引的預期回報，但實際派發多少，一般需受經濟市況、投資回報及分紅政策等因素影響，因此計劃同時間會配合有保障的「保證回報」。
不同繳付期以及年金期均或會影響可用於退稅的合資格延期年金之「保證回報」金額，投保前應先評估自身所需再選擇。
2.年期選擇
每人的投保目的及個人狀況都不盡相同，因此投保前應按個人規劃，慎重考慮包括供款能力、流動現金需要、供款期（退休前）及年金領取期（退休後）的長短是否符合退休生活的需要。
延期年金一般按其保費繳付期、年金期來劃分。假設保費相同，年金期越長，每期可領取的金額可能會越少。保費繳付期及年金期的長短，則可能影響年金的滾存時間。例如由40歲開始投保，繳付期為10年，領取年金的年齡定於65歲，年金期不論為10年或20年，每月可得到的年金款項也會不同。
3.退保價值
若投保人在年金保單初期，因急事而選擇早期退保，退保時所能取回的現金價值可能低於所繳付的保費總額。因此如非必要不宜提早取消年金保單或斷供，以免影響退休保障。大家投保時亦應量力而為。