消委會推大灣區住房錦囊 一站式平台齊集買樓租樓資訊
隨着粵港澳大灣區融合發展，跨境往來日益便捷，大灣區「一小時生活圈」的願景正在實現。愈來愈多市民選擇在大灣區工作，甚至租樓置業，然而大灣區「9+2」共11個城市市場環境各有不同，要全面掌握相關資訊並不容易。為此，消委會今日（5日）正式推出全新一站式網上平台《大灣區住房錦囊》，全面覆蓋大灣區購買一手樓、二手樓及租樓所需資訊，《錦囊》設五大專題頁面，涵蓋不同城市的置業和租樓流程及需要注意的事項，並附以個案分享，旨在成為大灣區消費者的「置業導航」，助消費者作出精明選擇。
《錦囊》設五大主題專頁，內容詳盡，包括：
- 城市專頁：按城市分類，清晰列明購買一手樓、二手樓及租樓流程，並介紹置業所需文件、樓市政策、物業管理資訊及租樓注意事項。
- 「買樓租樓流程」：以圖表形式清晰展示香港、澳門及內地9市的買樓租樓流程、法律程序及「地方特色」。
- 「提提你＋個案分享」：以真實個案提醒消費者在境外置業或租樓時應注意的事項。
- 「大灣區住房註釋」：整理香港、澳門及內地的房地產專業用語並作出對照，助消費者準確溝通和理解合約或合同細節。
- 「消費者權益保障法規」：列出各城市的主要法律法規，涵蓋樓宇交易、租賃市場及物業管理，助消費者了解自身權益。
《大灣區住房錦囊》網頁連結：www.consumer.org.hk/tc/gba-smart-guide-residential-properties
消費者委員會主席陳錦榮先生表示：「《大灣區住房錦囊》是消委會慶祝金禧年的壓軸項目，亦是消委會與大灣區內消保組織攜手努力的重要成果，標誌着大家在跨境消費者教育及權益保障領域邁出重要一步。我們希望透過這個一站式平台，為市民提供清晰可靠的資訊，協助消費者靈活應對大灣區不同城市的租樓置業環境，令大家『買得清楚，租得安心』。」
跨境合作成果推動消費者權益保障
自2019年簽署合作協議以來，消委會一直積極與大灣區「9+2」共11個城市的消保組織合作，共同推動大灣區消費者權益保障工作。於2023年，消委會舉辦疫後首個「粵港澳大灣區推動消保權益論壇」，以共贏和協同效益為目標，並擬訂《錦囊》為重點合作項目，為深化跨境資訊共享與交流奠定了堅實基礎。未來，消委會將繼續以具前瞻性的方法，推出更多貼近市民需要的項目，為粵港澳消費者帶來更多實用消費資訊，促進精明消費，推動大灣區經濟發展。
圖片來源：消委會