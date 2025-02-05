消委會龍年十大消費新聞 舒適堡結業成榜首 美斯缺陣獲選「最離譜」新聞
消委會今日（5日）公布「龍年十大消費新聞」選舉結果，榜首舒適堡全線結業事件；美斯缺陣表演賽獲評為「最離譜」消費新聞；「最大快人心」消費新聞為的士司機違例記分制生效；消委會網上版《選擇》月刊免費則成為「最抵讚」消費新聞。
今屆消費新聞選舉共吸引14,429名市民投票，打破歷屆紀錄，其中費投訴涉及金額近兩億元，影響五千多名消費者的舒適堡全線結業事件，獲過半投票人士選為十大消費新聞，以7,934票登上榜首；美斯缺陣國際邁阿密訪港表演賽，則以4,552票成第2位，並同時以9,440票獲選為「最離譜」消費新聞，得票率65%。
至於討論多時的「垃圾徵費」於試行後暫緩推行，則以4,409票成第3位。其他躋身十大的消費新聞橫跨食、住、行不同範疇，包括「食肆餐具走塑」、「廖孖記結業」、「樓市撤辣」、「簡樸房立法」、「北上消費」、「熊貓經濟」，以及「公共交通加價」等。另外，「的士司機違例記分制生效」以8,088高票成為「最大快人心」消費新聞，「消委會《選擇》月刊免費」則以5,992票成為「最抵讚」消費新聞。
龍年十大消費新聞：
|排名
|新聞
|票數
|1
|舒適堡全線結業 消委會接獲至少5千宗投訴 金額近2億 社會重新聚焦規管預繳式消費
|7,934
|2
|美斯缺陣表演賽大批球迷鼓譟 循官方途徑購票可獲退款一半
|4,552
|3
|垃圾徵費先行先試兩個月 權衡各方意見後暫緩推行
|4,409
|4
|香港擁6隻大熊貓 擬乘勢發展熊貓經濟
|4,217
|5
|港人熱衷北上消費 市民跨境買餸攜生肉入境
|3,519
|6
|食肆10月中起正式「走塑」 有市民不滿環保餐具質素差
|2,928
|7
|公共交通工具輪流加價 港鐵加價3% 紅的落旗加至29元
|2,223
|8
|廖孖記結業 腐乳原產地受質疑 各界熱議何謂「香港製造」
|2,172
|9
|實施13載樓市辣招全撤銷 放寬按揭成數上限一律7成
|2,038
|10
|擬立法以「簡樸房」取締劣質劏房 訂明4大標準須遵從
|1,731
「最抵讚」新聞：
消委會50周年 2025年起《選擇》月刊免費睇 5,992票
「最大快人心」新聞：
的士司機違例記分制生效 記滿15分須停牌3個月8,088票
「最離譜」新聞：
美斯缺陣表演賽大批球迷鼓譟 循官方途徑購票可獲退款一半9,440票
圖片來源：消委會