消委會龍年十大消費新聞 舒適堡結業成榜首 美斯缺陣獲選「最離譜」新聞

消委會今日（5日）公布「龍年十大消費新聞」選舉結果，榜首舒適堡全線結業事件；美斯缺陣表演賽獲評為「最離譜」消費新聞；「最大快人心」消費新聞為的士司機違例記分制生效；消委會網上版《選擇》月刊免費則成為「最抵讚」消費新聞。

