財政預算案 懶人包02元搭車

財政預算案2025懶人包｜10大開源節流措施 削$2搭車優惠「2蚊變2折」 飛機、私家車離境額外收費

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【財政預算案2025/派錢/派糖/2元乘車優惠/公務員凍薪】財政司司長陳茂波今日（26日）公佈新一份財政預算案。面對大額赤字，早前已有消息指政府將推出多項政策削減開支，社會亦有聲音希望政府開源節流，其中包括公務員凍薪減薪等。下文將綜合有關措施供讀者參考。

財政預算案2025懶人包目錄

1.2元優惠計劃

在受惠對象維持不變的前提下，改為推行「兩蚊兩折」優惠，即票價低於或等於10元，維持繳付2元車費，至於票價高於10元則繳付全額車費的2折。此外亦就可享優惠的程數設限，以每月240程為上限。

2.公共交通費用補貼計劃

今年6月起，將計劃的補貼領取門檻，由每月公共交通實際開支水平400元提高至500元。政府就市民每月超出500元的開支部分，維持提供3分之1的補貼，每月400元的補貼上限維持不變。

3.公務員凍薪

政府提出在2025／26年度，所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪，包括行政長官及政治委任官員；行政會議非官守議員；全體公務員；立法會主席和所有議員，以及秘書處人員；終審法院首席法官、各級法院法官和司法機構人員；以及區議會議員。

4.削減編制

因應削減開支及優化人力資源運用，公務員編制在2026／27及2027／28年度每年分別減百分之二。預計至2027年4月1日，在本屆政府任期內將削減約一萬個職位。

5.飛機乘客離境稅

由2025／26年度第三季起，將飛機乘客離境稅由現時每位乘客120元增加至200元，預計每年可增加約16億元收入。

6.調整人才入境計劃收費

即日起，各項人才及資本投資者入境計劃將收取申請費600元，簽證費按逗留期限長短上調至600元或1300元。預計每年可增加約6億2000萬元收入。

7.交通違例罰款「加價」

運輸及物流局將檢視各政府隧道及主幹道的收費；局方亦會檢討電動私家車牌照費、停車收費錶的收費，和交通違例事項的定額罰款。初步估計相關調整可每年增加約20億元收入。

8.邊境建設費

研究向由陸路邊境管制站離境的私家車徵收邊境建設費，旅遊巴士和貨車等不受影響。若以每部私家車收取200元為例，每年可帶來約10億元的收入。

9.大型跨國企業稅項

向年度總收入7億5000萬歐元或以上的大型跨國企業集團，實施百分之十五的全球最低稅和徵收香港最低補足稅。條例草案獲通過後，由2027／28年度起，可為政府每年帶來約150億元的稅收。

10.打擊非法籃球賭博

根據香港賽馬會的最新評估，去年的非法籃球賭博投注額高達七百億至九百億元。為有效打擊非法賭博活動，政府將積極探討規範籃球博彩活動，並邀請香港賽馬會提交建議。

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