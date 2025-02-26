財政預算案2025懶人包｜10大開源節流措施 削$2搭車優惠「2蚊變2折」 飛機、私家車離境額外收費

【財政預算案2025/派錢/派糖/2元乘車優惠/公務員凍薪】財政司司長陳茂波今日（26日）公佈新一份財政預算案。面對大額赤字，早前已有消息指政府將推出多項政策削減開支，社會亦有聲音希望政府開源節流，其中包括公務員凍薪減薪等。下文將綜合有關措施供讀者參考。