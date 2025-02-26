財政預算案2025懶人包｜10大開源節流措施 削$2搭車優惠「2蚊變2折」 飛機、私家車離境額外收費
財政預算案2025懶人包目錄
1.2元優惠計劃
在受惠對象維持不變的前提下，改為推行「兩蚊兩折」優惠，即票價低於或等於10元，維持繳付2元車費，至於票價高於10元則繳付全額車費的2折。此外亦就可享優惠的程數設限，以每月240程為上限。
2.公共交通費用補貼計劃
今年6月起，將計劃的補貼領取門檻，由每月公共交通實際開支水平400元提高至500元。政府就市民每月超出500元的開支部分，維持提供3分之1的補貼，每月400元的補貼上限維持不變。
3.公務員凍薪
政府提出在2025／26年度，所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪，包括行政長官及政治委任官員；行政會議非官守議員；全體公務員；立法會主席和所有議員，以及秘書處人員；終審法院首席法官、各級法院法官和司法機構人員；以及區議會議員。
4.削減編制
因應削減開支及優化人力資源運用，公務員編制在2026／27及2027／28年度每年分別減百分之二。預計至2027年4月1日，在本屆政府任期內將削減約一萬個職位。
5.飛機乘客離境稅
由2025／26年度第三季起，將飛機乘客離境稅由現時每位乘客120元增加至200元，預計每年可增加約16億元收入。
6.調整人才入境計劃收費
即日起，各項人才及資本投資者入境計劃將收取申請費600元，簽證費按逗留期限長短上調至600元或1300元。預計每年可增加約6億2000萬元收入。
7.交通違例罰款「加價」
運輸及物流局將檢視各政府隧道及主幹道的收費；局方亦會檢討電動私家車牌照費、停車收費錶的收費，和交通違例事項的定額罰款。初步估計相關調整可每年增加約20億元收入。
8.邊境建設費
研究向由陸路邊境管制站離境的私家車徵收邊境建設費，旅遊巴士和貨車等不受影響。若以每部私家車收取200元為例，每年可帶來約10億元的收入。
9.大型跨國企業稅項
向年度總收入7億5000萬歐元或以上的大型跨國企業集團，實施百分之十五的全球最低稅和徵收香港最低補足稅。條例草案獲通過後，由2027／28年度起，可為政府每年帶來約150億元的稅收。
10.打擊非法籃球賭博
根據香港賽馬會的最新評估，去年的非法籃球賭博投注額高達七百億至九百億元。為有效打擊非法賭博活動，政府將積極探討規範籃球博彩活動，並邀請香港賽馬會提交建議。