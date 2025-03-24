香港芭蕾舞團《芙烈達》4月亞洲首演 舞出墨國傳奇女畫家絢爛一生
結合芭蕾舞與繪畫 向芙烈達致敬
《芙烈達》於2020年由荷蘭國家芭蕾舞團首演，當時門票全數售罄，大受觀眾追捧。奧喬亞表示：「芙烈達一生艱苦，她不良於行，長期生活在痛苦之中，但她把自己的處境當作靈感的泉源，將這些經驗轉化為藝術，這點讓我深受感動。墨西哥主義繪畫風格以平面化為特色；為了體現墨西哥主義，我為部分角色編排了形態分明，突出身體正面的舞步。」
奧喬亞創作多個意象豐富的場境，將芙烈達的畫作及當中角色描繪得活靈活現，加上芙烈達生命中令人注目的人物，包括其丈夫及其名壁畫家迪亞哥．里韋拉（Diego Rivera）等，為舞劇添加更多戲劇張力。古典與當代風格並重的編舞風格彰顯出藝術家的畫風，將舞蹈與繪畫合二為一，將芙烈達絢爛如火、苦樂交織的生命故事活現台上。
絢爛色彩綻放舞台
佈景及服裝設計師迪厄韋克 ‧ 梵賴傑（Dieuweke Van Reij）將芙烈達的畫作中具代表性的元素，例如骷髏骨頭、墨西哥裙及各種動物，融入舞美設計，帶觀眾走入芙烈達的藝術世界。舞劇開始時，佈景以黑白灰為主色；隨着芙烈達發現繪畫的奧袐，舞台亦綻放出奪目色彩。英國作曲家彼得．沙林（Peter Salem）的原創音樂以藝術家的畫作為靈感，加入墨西哥傳統「流浪音樂」、佛蘭明高及爵士樂元素，在樂團編制上又加入豎琴、馬林巴琴、結他及敲擊樂器，極具墨西哥風情。
芙烈達一生經歷苦難與悲痛，但她從掙扎中提煉創作靈感，筆下多幅標誌性的畫作，時至今日仍然繼續啟發世人。舞劇《芙烈達》向這位夢想家致敬，以芭蕾舞講述她引人入勝的故事，定必令觀眾難以忘懷。
《芙烈達》劇情大綱
年輕活潑的芙烈達．卡蘿遇上一場巴士交通意外，人生立即永遠改變。在床休養期間，寂寞的她拾起畫筆，以別樹一格的墨西哥原住民風格作畫，表達她的女權主義及反殖民主義理念。她其後結識知名壁畫家迪亞哥‧里韋拉，兩人墜入愛河並結為夫婦。兩人結婚後，健康、婚外情及不孕這些沉重問題一直困擾着芙烈達。因為工作關係，兩人於美國定居近三年，其間芙烈達常被冷落，開始與他人發展新關係。兩人回到墨西哥後，芙烈達的健康狀況急劇惡化；她創作更大型的畫作，以支付醫療費用。當芙烈達發現迪亞哥與她的妹妹姬絲汀娜發生外遇時，她陷入嚴重憂鬱，變得過度依賴止痛藥。芙烈達已失去作畫的能力，甚至不再踏出家門，她於47歲時離世。
《芙烈達》演出資訊
- 2025年4月4日（五）晚上7:30
- 2025年4月5至6日（六至日）下午2:30及晚上7:30
- 香港演藝學院歌劇院
- 門票現於購票通有售
- $1,200 (限量貴賓票)、$720、$500、$350、$250
- 歡迎6歲或以上觀眾欣賞
- 演出長約2小時，包括一節中場休息
- 門票現於購票通有售
創作團隊
- 概念、劇本、編舞：奧喬亞（Annabelle Lopez Ochoa）
- 劇場指導及劇本：南茜．麥克娜（Nancy Meckler）
- 音樂：彼得．沙林（Peter Salem）
- 佈景及服裝設計：迪厄韋克．梵賴傑（Dieuweke Van Reij）
- 佈景及服裝設計助理：盧卡．斯塔珀斯（Luca Stappers）
- 燈光設計：克里斯多夫．埃斯（Christopher Ash）
- 現場伴奏：香港小交響樂團
- 指揮：馬修．羅（Matthew Rowe）