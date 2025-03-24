香港芭蕾舞團《芙烈達》4月亞洲首演 舞出墨國傳奇女畫家絢爛一生

香港芭蕾舞團將帶來《芙烈達》亞洲首演，於4月4日至6日假香港演藝學院歌劇院呈獻5場表演！活躍於二十世紀上半葉的墨西哥畫家芙烈達．卡蘿（Frida Kahlo ，1907-1954）一生作畫無數，多幅自畫像探問病痛、生死、愛情及自我形象等深刻議題，將女性真切的生活經驗定格下來。她大膽的藝術風格以至自信無畏的精神，令她被後世譽為女權文化標誌。於2023年讚譽無數的《香奈兒》以潮流教主白手興家的奮鬥故事為題後，哥倫比亞裔比利時籍編舞家奧喬亞（Annabelle Lopez Ochoa）再度向女權先鋒人物致敬，以舞劇娓娓道出芙烈達的傳奇一生。

