中年好聲音︱周吉佩陳年參賽相出土！派台歌曾獲譚詠麟「祝福」
參加比賽小鮮肉相曝光 獲譚校長加持
2007年，由「有線」主辦、《新Monday 》全力支持嘅《「線」動真音樂》呢個全港召募唱得之人嘅公開賽於 11月14日舉行。嘉賓陣容鼎盛，包括肥媽、杜麗莎、陳慧孄、黃貫中（Paul） 等。 至於參賽者亦算多元化，有「唱作人」之餘，又有搖滾組合。最後個人組冠軍為陳皓恩、亞軍為周吉佩，季軍就係當年個look 有啲似衛蘭嘅曹敏寶。估唔到事隔多年，周吉佩同好友曹敏寶再戰《中年好聲音》！
周吉佩於2008年出道，成爲驕陽音樂旗下歌手，並推出個人EP「Getting Start」，當時第一首派台歌《家教》找來了林夕填詞和Eric Kwok作曲，在903曾經上榜第8名，當年唱片公司搵嚟譚詠麟評核佢嘅新歌《家教》，可謂有重量級人馬的祝福！
周吉佩孖譚凱琪「尷尬」合照
2008年，27歲嘅譚凱琪 Zoie 同「師弟」周吉佩爲韓國電影《 食客 》影宣傳照。譚凱琪搭住周吉佩膊頭，周吉佩影相時有啲唔習慣，硬曬軚，NG咗十幾次先笑得自然。
歌手之路經歷三起三跌
周吉佩在《Star Talk》專訪中亦重提歌手之路經歷三起三跌。21 歲那年，周吉佩因在電視台舉行的歌唱比賽中獲得亞軍投身演藝圈，可惜因未做好當藝人的心理準備，周吉佩出了一隻碟後便和公司結束合作關係，形容當時是「人生第一次夢醒」。之後周吉佩與之前夾開的音樂發燒友組成樂隊sp’ACE，於2015年獲唱片公司賞識簽約，並於2019年旺角麥花臣球場開演唱會，可惜 sp’ACE 最終因意見不合解散，令他再度陷入低潮，心身亦先後出現問題：「有日我企喺窗邊，望望吓覺得自己人生咩都失敗，做乜都唔順，我問自己仲堅持嚟做乜，嗰吓有少少想就咁算」、「又有一日我臨瞓前突然（覺得）好似有個人用手壓住我個心咁，唔係好唞到氣。」
周吉佩幻想25歲有自己演唱會
提到第三個低潮，是周吉佩自獲得《中年》總冠軍後，一直備受爆冷傳聞困擾，雖曾因而影響自信甚至失眠，但卻沒有被擊倒，見慣風浪的他立定決心先把現在做好：「以前初出道好天真，覺得 25 歲要有自己嘅演唱會，當年我得 21 歲，又諗住幾時要買到樓。依家我冇諗咁遠，都唔會諗仲有冇人鍾意自己，而係先做好表演，腳踏實地 先。」周吉佩更強調「吉士粉」是鞭策他做得更好的最大動力，並感謝粉絲踴躍支持。另外周吉佩還點名感謝了黎瑞恩：「佢成日教我哋好多嘢，教我哋做人要謙虛同埋要準時。佢又畀機會 sp’ACE 喺紅館唱咗一隻我哋自己嘅歌，我諗我人生再冇可能有呢啲機會。」
周吉佩「二次消費」老婆
之前喺Youtube節目《絲打圍爐》接受訪問談到最重要另一半，周吉佩今次再「消費」老婆，笑言比賽初期太太黃彥欣不但沒有親臨錄影廠支持，甚至對於周吉佩出門參賽也是零反應。直到周吉佩得到「復活」機會，妻子才由冷淡轉為支持， 不但對周吉佩噓寒問暖，更落手落腳為周吉佩揀選出賽歌。主持許文軒笑問周吉佩太太是否「口不對心」類型時，周吉佩竟反應很大斷言： 「你唔使幫佢講好說話喇，佢係直到覺得原來仲有人欣賞我，態度先 180 度轉變。」
周吉佩選唱《跳舞街》搏盡無悔
談到決賽當晚的快歌環節，周吉佩透露原本並非選唱《跳舞街》：「本身我係 好理所當然諗咗要彈電結他，第一隻諗嘅係《紅色跑車》，後來唔揀係我問自己點解個個最後 1 round 都有突破而我要咁 safe？我覺得我要試一啲完全未試過嘅 嘢，先對自己有完整交代，所以我同製作組講要搏盡無悔，唔得我都要試。」
《中年好聲音》總決賽嘉賓評判有三位巨星駕臨？
《中年好聲音》總決賽即將於4月23晚進行直播，不但主持陣容加馬，評審陣容方面，除了有四位固定評審外，還邀請到三位重量級樂壇前輩駕臨電視城⋯⋯按此10強參賽者背景懶人包
《中年好聲音夢想成真演唱會》售票優惠？
無綫宣布將會為優勝選手舉行《中年好聲音 夢想成真演唱會》，售票詳情及優惠請即看：演唱會售票詳情