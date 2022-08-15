56歲劉嘉玲59歲關之琳傳和不和傳聞反反覆覆 事隔幾年再破冰攬頭攬頸！

劉嘉玲與關之琳本來有長達20多年的姊妹情，可惜2015年爆出嘉玲疑獨自與關之琳的台灣富商前夫陳泰銘一起行山後，令關之琳公開表示不滿，更經常與對方公開互寸，兩人直到近年關係好似有改善，曾見合照但就又未公開破冰。去到幾日前，在楊千嬅老公丁子高的生日合照中就見到劉嘉玲手搭關之琳膊頭，而且臉帶笑容，似乎關係已經重修舊好。