56歲劉嘉玲59歲關之琳傳和不和傳聞反反覆覆 事隔幾年再破冰攬頭攬頸！
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劉嘉玲與關之琳本來有長達20多年的姊妹情，可惜2015年爆出嘉玲疑獨自與關之琳的台灣富商前夫陳泰銘一起行山後，令關之琳公開表示不滿，更經常與對方公開互寸，兩人直到近年關係好似有改善，曾見合照但就又未公開破冰。去到幾日前，在楊千嬅老公丁子高的生日合照中就見到劉嘉玲手搭關之琳膊頭，而且臉帶笑容，似乎關係已經重修舊好。
傳和好後首度同框
楊千嬅老公丁子高日前廣邀圈內好友補過43歲生日，劉嘉玲與關之琳均獲邀出席，生日會上兩人還留下極為罕見的疑似破冰合照。更傳劉、關兩人在丁子高的生日會前，就曾經同曾志偉、余安安和等人相約食飯，感情早已恢復往常。
破冰真假成疑？
今年6月兩人曾經參與好友呂良偉生日派對，在相片中可見兩人均有同呂良偉合影，但到大合照時候，劉嘉玲就唔見人，於是又再惹起各方對破冰的質疑，今次丁子高呢張合照或者可以證明到兩人真係和好。
兩年前曾經同框
2020年，劉嘉玲與關之琳一同出席公開活動，嘉玲於IG大方曬出與關之琳的合照，又在限時動態Post了關之琳的個人照，並tag了對方，似乎上演了一場世紀大和解。
兩人不和起因：劉嘉玲同關之琳前夫陳泰銘爬山
2015年，劉嘉玲爬山時被影到同關之琳前夫陳泰銘在一齊，事後自爆離婚的關之琳就批評：「佢哋已經係成年人，佢哋有無諗過別人嘅感受？」而自稱不知道當時好友已離婚的劉嘉玲，就毫不客氣咁表示：「我都唔知道佢結婚離婚，唔係best friend啦！」從此二人關係決裂，形同陌路。2016年，兩人曾前後腳出席毛玉萍兒子婚宴，關之琳被問到與嘉玲同場可會尷尬，即寸爆表示︰「應該佢會尷尬啲。」