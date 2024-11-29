湯洛雯撐唐詩詠新店曬合照有「蠱惑」 1部位變大被指孕味濃
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43歲視后唐詩詠（Natalie）2022年宣布離巢TVB，早前於日本日本學成歸來Natalie更於銅鑼灣開設麵包店榮升老闆！日前（28日）唐詩詠嘅麵包店就盛大開張，更吸引多位藝人現身撐場，而作為「鐵馬家族」二嫂嘅湯洛雯當然有出席，不過靚湯嘅最新狀態就被唔少網民猜測是否已經有喜……
湯洛雯孕味濃撐唐詩詠場
昨日多位藝人如陳敏之、湯洛雯、黃翠如以及陳豪等都紛紛到場，為唐詩詠嘅新舖撐場。有唔少現場嘅fans都紛紛曬出一眾藝人們嘅照片，當中就見到湯洛雯似乎有啲發福，無論係臉頰同埋大髀都有肉咗好多！就連湯洛雯在自己嘅社交平台上分享嘅新相都被指難掩孕味，而且每張合照都係遮肚示人，令唔少網民好奇是否即將有好消息宣布！
湯洛雯被指1部位變大疑有喜
除咗在社交平台上分享嘅新相被指孕味濃之外，在1張網民曬出嘅合照中，更有網民指出湯洛雯1部位變大是有喜嘅象徵：「湯小姐估計得咗，鼻都變大咗小小，又或者係影相問題，等時間證明」、「很明顯的孕相」、「等馬太馬生好消息」、「今次睇落真係好似有好消息喎」、「係唔係可以恭喜得喇？」
撰文：東方新地圖片來源：小紅書圖片、ig@roxannetong