巾幗梟雄之懸崖丨羅天宇初哥上陣打戲狂NG 拍槍戰竟全靠「劉穎鏇激將法」
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TVB台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》今輯有唔少小生同花旦加入，而且劇中仲有唔少打鬥場面，可謂係集集都咁精彩！37歲羅天宇在今輯《巾幗》就飾演超打得嘅韋豪，而昨晚（22日）播出嘅第2集中，仲有超震撼嘅打鬥場面，羅天宇仲自爆成功全靠「劉穎鏇激將法」……
巾幗梟雄之懸崖丨羅天宇槍戰拍足X日
昨晚播出嘅第2集除咗有視帝黎耀祥大騷演技之外，仲有羅天宇上演嘅超精彩打戲！羅天宇在劇中由茶樓門外打到上二樓，種連環做出多個高難度動作，除咗有擒高趴低同不斷翻跟斗嘅畫面外，仲有跪地跣住掹雙槍兼轉身開槍嘅場面！而該幕長達3分鐘的槍戰打鬥戲，更係前後拍咗足足2日，難怪會咁震撼！
巾幗梟雄之懸崖丨羅天宇自爆成功全靠劉穎鏇
雖然羅天宇跣住開槍嘅動作獲讚型到爆，但對於入行16年首次拍打戲嘅佢而言就一啲都唔簡單！羅天宇透露自己為劇集努力做運動練氣，但係打戲初哥仍難免會NG：「有啲take可能拍咗20、30次都未必做到個感覺，感恩今次學到好多嘢。」羅天宇仲自爆「跪地甫」成功全靠劉穎鏇：「跣腳嗰吓好搞笑，導演講咗句：『劉穎鏇都跣到，你唔係唔得呀？』」最後靠住唔服輸精神終於拍得出經典畫面！
撰文：東方新地圖片來源：TVB