巾幗梟雄之懸崖丨羅天宇初哥上陣打戲狂NG 拍槍戰竟全靠「劉穎鏇激將法」

TVB台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》今輯有唔少小生同花旦加入，而且劇中仲有唔少打鬥場面，可謂係集集都咁精彩！37歲羅天宇在今輯《巾幗》就飾演超打得嘅韋豪，而昨晚（22日）播出嘅第2集中，仲有超震撼嘅打鬥場面，羅天宇仲自爆成功全靠「劉穎鏇激將法」……

