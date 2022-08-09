徐嬌25歲生日顏值升級再添仙氣 重溫如何從男生樣蛻變成氣質美女

2008年電影《長江7號》裏的主角小男孩「周小狄」由徐嬌反串飾演，電影播出後大賣，徐嬌因此走紅，她長大後留長髮更變得亭亭玉立。在8月5日徐嬌度過她25歲生日，從照片可見她的顏值又再向上一個層次，向氣質美女方向進發，不過就被指撞樣江嘉敏。