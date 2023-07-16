思家大戰｜黃智雯被發現疑似係陳卓賢粉絲 名牌揭玄機證實

MIRROR12子位位人氣極高，其中陳卓賢（Ian）的粉絲稱做「Hellosss」，連早前運輸署署長羅淑佩早前接受電台節目訪問時也自爆是一名「Hellosss」。另外有網民發現早前TVB藝人黃智雯現身《思家大戰》擔任隊長時，其名牌竟然係「HELLOSSS」。