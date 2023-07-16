思家大戰｜黃智雯被發現疑似係陳卓賢粉絲 名牌揭玄機證實
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MIRROR12子位位人氣極高，其中陳卓賢（Ian）的粉絲稱做「Hellosss」，連早前運輸署署長羅淑佩早前接受電台節目訪問時也自爆是一名「Hellosss」。另外有網民發現早前TVB藝人黃智雯現身《思家大戰》擔任隊長時，其名牌竟然係「HELLOSSS」。
黃智雯疑似係「Hellosss」
早前有網民發現黃智雯早前現身《思家大戰》擔任隊長時，她的隊長名牌寫道「HELLOSSS」，與Ian粉絲稱呼一樣，同樣也是剛剛好3個「S」，雖然未知黃智雯是否一名「HELLOSSS」，但細看她平常在IG出Po，只要有Hello也會加上「SSS」。
《隱門》嘅演員 黃智雯 湯洛雯 吳岱融 盧宛茵 同 阮浩棕 呢日喺《思家大戰》同一班少女醒獅隊嘅成員對戰，Mandy勝出之後仲話今次係自己雪恥之戰，事後仲非常招積咁話攞到最高分非常開心呀。
佢哋仲話獎金會用嚟同《隱門》嘅劇組齊齊慶功開心吓，仲話呢次勝出其實唔少問題都考起，好在最後順利答到各個問題咋。
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撰文：東方新地圖片來源：TVB畫面截圖 [email protected]_manman [email protected] iancychan