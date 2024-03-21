林明禎濕身激凸騷完美身材 2壯男左右傍到實網民超羨慕

「大馬女神」林明禎出名樣靚身材正，除了極豐滿上圍外，仲有超唔科學嘅螞蟻腰！林明禎近年來發展得十分成功，仲幾乎忙到冇時停。不過向來愛錫屋企人嘅林明禎都經常會抽時間陪佢哋，早前林明禎就帶住屋企人去澳門過年，當中去水上樂園的靚相更引起網民熱議……