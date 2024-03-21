林明禎濕身激凸騷完美身材 2壯男左右傍到實網民超羨慕
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「大馬女神」林明禎出名樣靚身材正，除了極豐滿上圍外，仲有超唔科學嘅螞蟻腰！林明禎近年來發展得十分成功，仲幾乎忙到冇時停。不過向來愛錫屋企人嘅林明禎都經常會抽時間陪佢哋，早前林明禎就帶住屋企人去澳門過年，當中去水上樂園的靚相更引起網民熱議……
林明禎濕身大方騷唔科學身材
林明禎在社交平台上分享了過年期間去澳門玩的靚相，更配文稱：「過年期間帶家人到澳門水上樂園，坐摩天輪，miss miss。」林明禎更上載了在水上樂園玩的影片，濕身後的小背心同短裙將林明禎超唔科學的身材完美展示，獲網民激讚：「嘩！婀娜多姿兼且超級玲瓏浮凸嘅索爆明禎你真係好性感激凸呀！」、「好大哦……這水上樂園」、「這個女孩太好身材，樣子清楚甜美無可媲美」、「簡直是出水芙蓉！」
林明禎獲2細佬傍實玩水
林明禎除咗分享自己玩水的影片外，仲開心po埋同2位細佬的合照，相中細佬們傍實林明禎的左右，仲大方騷埋8舊腹肌，畫面十分養眼！不過網民就齊齊超葡萄留言：「把手放開那女孩！！」、「我也想當女神的弟弟！」、「這就是弟弟的福利嗎，我也好想摟住女神合照」、「雖然弟弟很帥，但還是不可以啦！」
林明禎向粉絲大派福利 旗袍相露bra邊吸過萬like!
「大馬女神」林明禎在《飯戲攻心》表現獲得觀眾認同，甚至入圍「香港電影金像奬」最佳女配角獎。今年賀歲檔的《飯戲攻心2》繼承了前作的高票房榮耀，期待再創佳績。林明禎近日在社交網提前派旗袍福利，吸引過萬人讚好！
林明禎旗袍相露bra邊勁誘惑
林明禎一向保持窈窕身材，在穿著貼身旗袍時毫不吃力，而且旗袍突出曲線玲瓏的好身材，上圍和腰部的比例更是令人驚艷。照片中更不經意露出藍色bra邊，非常之誘惑！她也在福利照中向粉絲拜年，祝願大家「初二大吉！」
林明禎 著開胸旗袍
明禎BB過去都有唔少出色旗袍靚相！擁有32E超巨胸同22吋黃蜂腰嘅佢，曾在農曆新年期間著上超性感的開胸旗袍，向粉絲大派福利。
撰文：東方新地圖片來源：IG@minchen333