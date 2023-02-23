梁文禮怒斥姜濤侮辱張國榮作品 再被踢爆私下狠評陳奕迅、MIRROR、岑寧兒

梁文禮私下批評梁詠琪被鬧是雙面人後，立即公開向梁詠琪道歉，忽然改口聲稱因為肉緊對方，是愛的表現，而梁詠琪大方回應被讚EQ高！以為告一段落，點知梁文禮再被爆料，指他是雙面人慣犯，經常公開讚完歌手，轉頭便在私人FB帳戶踩到一文不值，陳奕迅、姜濤、MIRROR、盧瀚霆等都被佢狠狠批評！