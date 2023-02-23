梁文禮怒斥姜濤侮辱張國榮作品 再被踢爆私下狠評陳奕迅、MIRROR、岑寧兒
梁文禮公開向梁詠琪道歉：基於肉緊！
梁文禮睇完梁詠琪個唱，公開畀讚，但私人FB帳戶就狠批：「個flow差，歌編得差，舞差，當然佢唱得差啦~其實都預咗，但係無諗過咁離譜，唱K咁！連《愛自己》都入唔到呀大佬，我全晚都睇得好掹，坐立不安……」
梁文禮爆陳奕迅黑歷史：唔通寫佢黑面唱歌咩？
原來梁文禮係慣犯，向來在私人FB批評歌手之習慣，去年尾陳奕迅在紅館舉行跨年騷，大獲好評，梁文禮睇完騷在IG大讚陳奕迅，並寫道「久違了的呢個陳奕迅」，大讚個騷完美，由陳奕迅的演出、以至燈光、舞台、舞蹈員等都非常好。不過其後卻把此Post和與網民的對話截圖，在私人FB分享，並寫出另一番話：「唔通我要寫佢（陳奕迅）之前黑面唱歌，唱到發脾氣，唔記得《四季》歌詞，喺我同麻利面前拋咪拋到跌咗支咪落地！」去年陳奕迅翻唱五首其他歌手的作品，當中有莫文蔚的《慢慢喜歡你》，梁文禮亦有意見，直斥：「如果你好似我咁鍾意《慢慢喜歡你》，就千祈咪L聽陳奕迅個版本」。
梁文禮斥姜濤、AL翻唱哥哥歌曲：集體強姦張國榮作品
梁文禮在私人FB曾轉載一篇講姜濤、盧瀚霆Anson Lo翻唱張國的歌致敬，梁文禮加入個人意見：「集體強姦張國榮作品」，對二人翻唱張國榮作品好反感。不過奇就奇在梁文禮曾在IG公開大讚姜濤，大讚姜濤是天生的表演者，「100% Natural Born Artist」、「上台殺死人，如有神光照射」，果然雙面人。
批評MIRROR出周邊商品醜
梁文禮又曾批MIRROR：「點解MIRROR啲周邊公仔可以咁醜？設計完全無心兼無良心，點頭通過所有嘢出得嘅都係，你哋邊個會買？千祈唔好畀我睇到，即刻unfollow你！」梁文禮更將與友人對話截圖在私人FB公開，友人追問他買唔買到MIRROR演唱會飛，梁文禮反問：「一定要睇咩？不如做啲更有意義嘅嘢啦！」
梁文禮轉貼楊千嬅：你咪X去睇佢演唱會
梁文禮亦曾批評有岑寧兒：「個個都話YoYo係天使嘅聲音，你聽過天使把聲咩？可能係Minions咁都得㗎嘛」，梁文禮又曾轉貼楊千嬅的Post：「你咪X去睇佢演唱會，以後唔同你打牌！」
不過梁文禮都有知音人，指他「講真嘢唔得咩？」、「係自己私人FB講嘢都唔得呀？」、「無拿拿再爆料，係咪梁詠琪啲公關做㗎？」
周啟生撐梁文禮被梁詠琪粉絲狙擊
唔單止咁，樂壇前輩周啟生都出聲撐梁文禮，狙擊埋梁詠琪一份：「一個DJ出post批評一個，根本唔識唱歌嘅名歌手，對我來說這是絕對公平合理的，人人也可以說自己心裏面的一番說話。最惹人爭論的，就是他用另外一個帳號，想問一問大家，身邊有幾多人有多個一個帳號？一班水平低嘅人，永遠會支持同佢自己差唔多渣嘅歌手。成件事最奇怪嘅就係佢要道歉，人批評你，你批評人…..何罪之有？」即遭梁詠琪粉絲圍攻。
周啟生：無道理就撩交嗌！
疑似梁詠琪粉絲留言鬧爆周啟生：「最大問題係梁文禮係雙面人」，周啟生回應：「人格問題，同佢講嘅內容真偽無關」。有網民就留言指好懷念七、八十年代香港樂壇，指香港現今有實力的歌手不多，周啟生即回應：「一班食客，垃圾都可以吞落肚，仲邊度有好嘅廚師？」周啟生被梁詠琪粉絲瘋狂狙擊，他不客氣回覆：「鍾意盲撐嘅自己出post，我唔會去畀意見，唔鍾意我嘅 post，唔好入嚟睇，搞事嘅人，我見一個踢一個」、「不要掀起罵戰，我只不過講我意見，無道理就撩交嗌！」
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