袁嘉敏富遊歐洲 遭網民質疑財力來源 本人IG貼相逐點反擊

現年38歲的袁嘉敏（Candy）早前在社交平台分享了自己乘坐商務客位飛往杜拜的照片，被網民狠批炫富，又質疑她工作量不多，卻能經常四出外遊，到底當中的財力從哪裏來。而袁嘉敏日前就在社交平台作出回應，並貼出多張照片證明來反駁網民的質疑。