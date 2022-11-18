TVB主持發問唔帶腦 郭富城秒回：我頭先咪講咗囉 +問姜麗文點過母親節最經典

無綫近年安排不少落選港姐入《東張西望》或《娛樂新聞台》做外景主持，當中包括梁敏巧、何沛珈、廖慧儀以及擁雙碩士學歷的賴彥妤等，但高學歷不等如帶腦返工。郭富城前晚（16日）現身海港城擔任亮燈嘉賓，便秒窒似在發夢的賴彥妤！其實賴彥妤只不只一次無帶腦返工，她今年母親節訪問姜麗文，竟問她如何與母親慶祝母親節，稍為有做功課都知姜麗文1歲時已被母親遺棄，自小由父親秦沛湊大，其生母梁盛子更於2016年因病逝世，幸姜麗文當時冷靜回答，更被讚EQ高夠大器﹗