TVB主持發問唔帶腦 郭富城秒回：我頭先咪講咗囉 +問姜麗文點過母親節最經典
TVB娛樂新聞台雙碩士女主持發問唔用腦 郭富城秒回
郭富城接受訪問時被問到會否有聖誕外遊計劃，他表示會有一至兩日的假期：「我除咗會扮聖誕老人之外，今日出席海港城儀式，裡面有好多獨角獸、好靚嘅聖誕樹、好靚嘅燈飾，加上可以籌款，作為daddy，我會帶我啲小朋友同屋企人嚟呢度打卡，到時喺呢度見啦。」
郭富城講完之後，站在他身邊的無綫娛樂台主持人賴彥妤隨即問：「會唔會帶埋小朋友……」到底呢位主持人係發緊夢？定係被郭富城嘅顏值迷暈咗？郭富城秒回發夢賴彥妤：「我頭先咪講咗囉！」他再望一望呢位女主持，然後表示：「我頭先講咗，我會帶我小朋友、我屋企人、太太一齊嚟呢度，因為我小朋友好鍾意……」
雙碩士女主播賴彥妤捱轟
全程心心眼望住郭富城的賴彥妤，之後又問「TVB台慶聽話你係會返去做表演嘉賓，係咪真？」，郭富城表示自己係TVB出身，並表示：「我聽到消息話今年台慶有當年我訓練班嘅老師出現，其實已經退咗休，我好希望見到佢哋。至於你話有咩活動，尊重返TVB啦，留返TVB公布。」畫公仔畫出腸，但賴彥妤似乎唔多滿意郭富城的答案，再追問：「即係confirm嗰日會出席嘅？ 」郭富城答她：「到時你咪知囉！」算風度十足了。
即睇郭富城點秒回無腦TVB主持（52:00開始睇）
做咗爸爸EQ高咗好多！
姜麗文被問如何與亡母慶祝母親節 高EQ回應獲讚
姜麗文早前現身《愛回家》宣傳活動，竟被無綫女主播問及如何與母親慶祝母親節，稍為有做功課都知姜麗文1歲時已被母親遺棄，自小由父親秦沛湊大，其生母梁盛子更於16年因病逝世，姜麗文冷靜回答被讚EQ高夠大器﹗
姜麗文自細由爸爸秦沛養大
姜麗文雖然有好戲爸爸秦沛撐腰，但入行多年她都是靠自己向上爬，去年在台慶劇《星空下的仁醫》中飾演病童母親，演技大獲好評，終於唔使因父之名，姜麗文勁到有得拍荷李活片，完成拍攝後已返港，並重投《愛回家》的拍攝繼續做「Lisa」。日前《愛回家》以母親節為主題搞宣傳活動，無綫娛樂新聞台派出主播賴彥妤到場採訪，賴彥妤在訪問中竟追問姜麗文打算如何跟媽媽慶祝母親節。
姜麗文淡定回應
認識姜麗文的人都知她在1歲時生母已離家，她與哥哥姜文杰都由父親秦沛及祖母照顧，而生母梁盛子16年在加拿大因腦溢血猝逝，姜麗文與姜文杰都沒有前往奔喪，對於生母，姜麗文曾經在訪問中表示對母親沒有太大的感覺，亦沒有記恨。
對於突然被賴彥妤問及如何與母親慶祝，姜麗文沒有一絲尷尬，反而笑著回應，這時可能有工作人員發現這條問題出事，賴彥妤即驚青望向攝影師，不過姜麗文就續說：「我哋屋企傳統係幾搞笑，反而父親節會同媽咪（繼母）一齊慶祝，因為細個嘅時候，爸爸要飛來飛去做嘢，媽咪基本上係做咗爸爸嘅角色；而母親節係同爸爸慶祝，因為有好幾年爸爸做單親爸爸，因為爸爸今年喺香港，所以會喺哥哥屋企煮餐飯畀佢食，而我亦DIY做咗小小禮物畀佢，呢度唔講賣個關子！」
去片！睇姜麗文訪問
網民斥主播冇做功課
訪問片段出街後，有網民在無綫娛樂新聞台的Facebook留言：「依家啲記者真係冇做好功課喎！咁尷尬嘅嘢，姜麗文答得好好呀」、「小姜的母親已經不在，記者訪問她怎樣慶祝母親節時，最好先了解情況」等等，該名女主播賴彥妤是去年的落選港姐，簽約無綫後被派去無綫娛樂新聞台做主播，演出及採訪經驗半年都冇，相信經過今次事件，下次做訪問應該會更加謹慎。
賴彥妤參加港姐28強止步
賴彥妤今年27歲，畢業於英國高雲地利大學法律系碩士，擁兩個碩士同深造文憑學位，19年參加英國華裔小姐攞冠軍，21年參選香港小姐時被封「英國學霸」，不過最後28強止步，其愛好是跳拉丁舞、滑水及畫畫，更有八級鋼琴資格，絕對是內外兼備。
賴彥妤百變靚相
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