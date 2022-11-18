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TVB主持發問唔帶腦 郭富城秒回：我頭先咪講咗囉 +問姜麗文點過母親節最經典

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無綫近年安排不少落選港姐入《東張西望》或《娛樂新聞台》做外景主持，當中包括梁敏巧、何沛珈、廖慧儀以及擁雙碩士學歷的賴彥妤等，但高學歷不等如帶腦返工。郭富城前晚（16日）現身海港城擔任亮燈嘉賓，便秒窒似在發夢的賴彥妤！其實賴彥妤只不只一次無帶腦返工，她今年母親節訪問姜麗文，竟問她如何與母親慶祝母親節，稍為有做功課都知姜麗文1歲時已被母親遺棄，自小由父親秦沛湊大，其生母梁盛子更於2016年因病逝世，幸姜麗文當時冷靜回答，更被讚EQ高夠大器﹗

賴彥妤雖然全程站在郭富城身邊扑咪，但似乎完全冇留意他的講乜。
賴彥妤雖然全程站在郭富城身邊扑咪，但似乎完全冇留意他的講乜。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台截圖）

TVB娛樂新聞台雙碩士女主持發問唔用腦　郭富城秒回

郭富城接受訪問時被問到會否有聖誕外遊計劃，他表示會有一至兩日的假期：「我除咗會扮聖誕老人之外，今日出席海港城儀式，裡面有好多獨角獸、好靚嘅聖誕樹、好靚嘅燈飾，加上可以籌款，作為daddy，我會帶我啲小朋友同屋企人嚟呢度打卡，到時喺呢度見啦。」
郭富城講完之後，站在他身邊的無綫娛樂台主持人賴彥妤隨即問：「會唔會帶埋小朋友……」到底呢位主持人係發緊夢？定係被郭富城嘅顏值迷暈咗？郭富城秒回發夢賴彥妤：「我頭先咪講咗囉！」他再望一望呢位女主持，然後表示：「我頭先講咗，我會帶我小朋友、我屋企人、太太一齊嚟呢度，因為我小朋友好鍾意……」

郭富城秒回後，都忍唔住望一望呢位「出色」TVB主持。
郭富城秒回後，都忍唔住望一望呢位「出色」TVB主持。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台截圖）

雙碩士女主播賴彥妤捱轟

郭富城 賴彥妤今年獲安排到娛樂新聞台做主持。
賴彥妤今年獲安排到娛樂新聞台做主持。（圖片來源：[email protected] )

全程心心眼望住郭富城的賴彥妤，之後又問「TVB台慶聽話你係會返去做表演嘉賓，係咪真？」，郭富城表示自己係TVB出身，並表示：「我聽到消息話今年台慶有當年我訓練班嘅老師出現，其實已經退咗休，我好希望見到佢哋。至於你話有咩活動，尊重返TVB啦，留返TVB公布。」畫公仔畫出腸，但賴彥妤似乎唔多滿意郭富城的答案，再追問：「即係confirm嗰日會出席嘅？ 」郭富城答她：「到時你咪知囉！」算風度十足了。

即睇郭富城點秒回無腦TVB主持（52:00開始睇）

做咗爸爸EQ高咗好多！

姜麗文被問如何與亡母慶祝母親節 高EQ回應獲讚

姜麗文早前現身《愛回家》宣傳活動，竟被無綫女主播問及如何與母親慶祝母親節，稍為有做功課都知姜麗文1歲時已被母親遺棄，自小由父親秦沛湊大，其生母梁盛子更於16年因病逝世，姜麗文冷靜回答被讚EQ高夠大器﹗

郭富城 姜麗文 姜麗文一開始好興奮講自己在美國完成工作後曾去泰國度假的開心事，講完即被追問如何慶祝母親節。
姜麗文一開始好興奮講自己在美國完成工作後去泰國度假的開心事，講完即被追問如何慶祝母親節。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

姜麗文自細由爸爸秦沛養大

姜麗文雖然有好戲爸爸秦沛撐腰，但入行多年她都是靠自己向上爬，去年在台慶劇《星空下的仁醫》中飾演病童母親，演技大獲好評，終於唔使因父之名，姜麗文勁到有得拍荷李活片，完成拍攝後已返港，並重投《愛回家》的拍攝繼續做「Lisa」。日前《愛回家》以母親節為主題搞宣傳活動，無綫娛樂新聞台派出主播賴彥妤到場採訪，賴彥妤在訪問中竟追問姜麗文打算如何跟媽媽慶祝母親節。

郭富城 姜麗文 主播賴彥妤提問後，即被其他工作人員提醒這個問題對姜麗文並不恰當。
主播賴彥妤提問後，即被其他工作人員提醒這個問題對姜麗文並不恰當。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

姜麗文淡定回應

認識姜麗文的人都知她在1歲時生母已離家，她與哥哥姜文杰都由父親秦沛及祖母照顧，而生母梁盛子16年在加拿大因腦溢血猝逝，姜麗文與姜文杰都沒有前往奔喪，對於生母，姜麗文曾經在訪問中表示對母親沒有太大的感覺，亦沒有記恨。

對於突然被賴彥妤問及如何與母親慶祝，姜麗文沒有一絲尷尬，反而笑著回應，這時可能有工作人員發現這條問題出事，賴彥妤即驚青望向攝影師，不過姜麗文就續說：「我哋屋企傳統係幾搞笑，反而父親節會同媽咪（繼母）一齊慶祝，因為細個嘅時候，爸爸要飛來飛去做嘢，媽咪基本上係做咗爸爸嘅角色；而母親節係同爸爸慶祝，因為有好幾年爸爸做單親爸爸，因為爸爸今年喺香港，所以會喺哥哥屋企煮餐飯畀佢食，而我亦DIY做咗小小禮物畀佢，呢度唔講賣個關子！」

郭富城 姜麗文 看賴彥妤當場的反應，一對驚慌眼望住鏡頭，不過姜麗文好專業，唔止冇尷尬，仲答得好大方。
看賴彥妤當場的反應，一對驚慌眼望住鏡頭，不過姜麗文好專業，唔止冇尷尬，仲答得好大方。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
郭富城 姜麗文 姜麗文表示多年來的母親節都與父親秦沛一起慶祝。
姜麗文表示多年來的母親節都與父親秦沛一起慶祝。（圖片來源：[email protected]

去片！睇姜麗文訪問

網民斥主播冇做功課

訪問片段出街後，有網民在無綫娛樂新聞台的Facebook留言：「依家啲記者真係冇做好功課喎！咁尷尬嘅嘢，姜麗文答得好好呀」、「小姜的母親已經不在，記者訪問她怎樣慶祝母親節時，最好先了解情況」等等，該名女主播賴彥妤是去年的落選港姐，簽約無綫後被派去無綫娛樂新聞台做主播，演出及採訪經驗半年都冇，相信經過今次事件，下次做訪問應該會更加謹慎。

郭富城 姜麗文 27歲的無綫娛樂新聞台主播賴彥妤。
27歲的無綫娛樂新聞台主播賴彥妤。（圖片來源：[email protected]
郭富城 姜麗文 賴彥妤去年12月才上場做主播，採訪經驗半年都冇。
賴彥妤去年12月才上場做主播，採訪經驗半年都冇。（圖片來源：[email protected]

賴彥妤參加港姐28強止步

賴彥妤今年27歲，畢業於英國高雲地利大學法律系碩士，擁兩個碩士同深造文憑學位，19年參加英國華裔小姐攞冠軍，21年參選香港小姐時被封「英國學霸」，不過最後28強止步，其愛好是跳拉丁舞、滑水及畫畫，更有八級鋼琴資格，絕對是內外兼備。

郭富城 姜麗文 賴彥妤去年參選港姐時的官方照。
賴彥妤去年參選港姐時的官方照。（圖片來源：[email protected]

賴彥妤百變靚相

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected] 娛樂新聞台、[email protected]、《1圈圈 星光背後》影片截圖、東方新地圖片庫資料或影片來源：[email protected]

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