郭珮文香港小姐2023｜失落三甲無影響好心情 打Golf大方騷好身材
郭珮文香港小姐2023｜小背心盡顯好身材
在郭珮文IG分享的影片中，只見她以一身休閒打扮示人，只是襯衫裏內搭的小背心搶盡風頭，網民紛紛表示：「一時間都唔知睇邊到好」！
郭珮文香港小姐2023｜盤點Juliana 5大吸睛造型
郭珮文向來都不會吝嗇好身材，亦經常會在社交平台上載不同造型的照片，以下就來盤點5個郭珮文分享過最吸引的造型！
郭珮文香港小姐2023 ｜Juliana無敵身材完勝一眾佳麗 率真性格深得民心！
《香港小姐2023競選》唔少佳麗率先跑出備受關注，其中一定要數「金髮蔡思貝」Juliana郭珮文，其fit爆身材都成為傳媒焦點，就連曾志偉都畀like喎！一齊睇睇Juliana參選之路的轉變！
香港小姐2023｜Juliana郭珮文「禾稈冚珍珠」
由面試日起，大部分佳麗都打扮的斯斯文文、正正經經，唯獨佳麗Juliana頂著一頭金髮出現，成功搶鏡。頭兩輪面試都密密實實嘅Juliana，今次就身穿低胸黑色Top登場，非常性感。對比起其它高貴優雅、斯斯文文的佳麗，當日一頭金髮的Juliana就以低胸黑色Top登場性感搶鏡，被問到有關當日的衣著時，Juliana說：「係呀，今日著得同以往唔同，可能唔同感覺呢！」不過著得性感都係有風險，Juliana落車烏低身時，服裝明顯有點走位以致瀕臨失守邊緣！
香港小姐2023｜Juliana郭珮文獲曾志偉睇中
憑傲人身材贏盡話題的郭珮文（Juliana），去到《2023香港小姐競選 終極面試》依然好突出，佢換上bra top之後更加突顯其豐滿身形，連曾志偉都不禁讚歎：「我都唔記得睇面形，行出嚟我只係睇到57號。」主持陸浩明問Juilana是否認為健康身形是自己的優勢時，雖然她面露尷尬口啞啞答不出來，但台下的曾志偉依然非常感到滿意，笑到見牙唔見眼，全然無視身旁3位佳麗。
香港小姐2023｜Juliana郭珮文「招牌金髮」立即變黑
《香港小姐競選2023》在經過3輪面試後成功挑選出22位入圍佳麗，當中21位分別到髮型屋進行首次形象大改造。Juliana在海選已經因「金毛」以及好身材而受到網民注目，但Juliana變髮後髮色完全不同，對於佢頭「招牌金髮」唔見咗，形象大跌Watt！Juliana即尷尬笑，直言：「呢個黑色，可能啲人就認唔到係我。」
郭珮文扁嘴look流露真性情
賽前已被視作大熱門佳麗的郭珮文，憑一頭金色頭髮和出眾身材的深入民心，在「《2023 香港小姐競選》候選佳麗首晤新聞界」記者會中卻突然「封胸」收起性感身材，再加上一身文青風格的打扮和深色長髮，看起來變得清純得多，令人非常有驚喜。她在抽籤儀式時，未知是否不滿意自己的號碼16號，扁嘴的表情隨即被攝影機捕捉到，與其高冷形象相比非常有反差感。
早前郭珮文在《終極面試》時曾被化粧師批評濃妝好似人妖：「你淡淡地妝幾靚嘅唔好太濃妝，一濃妝你知唔知似咩呀？（我唔知呀但太濃好似隻狐狸咁，好似好怪），唔係似狐狸，直接啲講如果化咗濃妝好似人妖。」來到見新聞界時，郭珮文的妝容總算合格得多了！