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李啟言阿Mo更新IG罕高調放閃 4字力證與女友So Ching情未變

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MIRROR演唱會中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）目前仍在醫院接受治療。他的康復進度顯著，並且最近在社交媒體上逐漸恢復活躍。阿Mo在去年的平安夜前分享了與女友So Ching的甜蜜回憶，並於昨日（12日）在社交媒體上轉發了So Ching的舞蹈影片，並用4字回應力證二人情未變！
MIRROR 阿Mo力證二人情未變（圖片來源：ig＠momo.lky）
阿Mo力證二人情未變（圖片來源：ig＠momo.lky）

阿Mo轉發So Ching跳舞影片 4字力證二人情未變

阿Mo昨日（12日）在社交媒體上轉發了So Ching的舞蹈影片，並大讚：「My very charm babe」，還附上了紫色的愛心表情。另一方面，阿Mo在So Ching IG留言粉紅色心心，公開放閃！

阿Mo的父親，李盛林牧師，在最新的代禱信中透露，阿Mo即將開始第二階段的創新治療。這一階段的治療充滿了期待和興奮，第一階段的治療已經取得了初步成效。雖然阿Mo的上肢神經配對還未完全恢復，但他們對新階段的治療抱有很大的期望，希望能帶來更全面的康復效果。李牧師還提到，阿Mo的手指在神經刺激下曾自主打開，顯示康復進度是理想的。

MIRROR 阿Mo昨日（12日）在社交媒體上轉發了So Ching的舞蹈影片，並大讚：「My very charm babe」。（圖片來源：IG@momo.lky）
阿Mo昨日（12日）在社交媒體上轉發了So Ching的舞蹈影片，並大讚：「My very charm babe」。（圖片來源：[email protected]

So Ching堅持與支持

在阿Mo受傷期間，他的女友So Ching始終陪伴在側，不僅支持阿Mo，同時也沒有放棄自己的舞蹈夢想。她的堅持和愛讓阿Mo的康復之路上少了許多艱辛。

MIRROR So Ching不僅支持阿Mo，同時也沒有放棄自己的舞蹈夢想。（圖片來源：IG@momo.lky）
So Ching不僅支持阿Mo，同時也沒有放棄自己的舞蹈夢想。（圖片來源：[email protected]
MIRROR 阿Mo在So Ching IG留言粉紅色心心，公開放閃！（圖片來源：IG@soching_nat）
阿Mo在So Ching IG留言粉紅色心心，公開放閃！（圖片來源：IG@soching_nat）
MIRROR So Ching在去年12月亦有曬自拍照。（圖片來源：IG@momo.lky）
So Ching在去年12月亦有曬自拍照。（圖片來源：[email protected]

自從2022年MIRROR演唱會發生嚴重事故後，舞蹈員李啟言（阿Mo）一直在醫院裡接受治療。這段時間他的父親李盛林牧師一直不離不棄，每週都會透過代禱信向外界報告阿Mo的最新進展。終於阿Mo在18日更新了他的IG，放出了疑似是他與父親的合照！

阿Mo首次更新IG 多謝「唯一如此愛我的人」

昨日18日，阿Mo在其Instagram帳戶上發布了一張病房的照片，這是自事故發生後14個月來他首次在社交媒體上發文。他公開的照片中，阿Mo身穿病人服，與一名戴著口罩和眼鏡的男子合影，雖然看不清男子的臉但推測為他的父親李盛林牧師。阿Mo寫道：「Probably the only human being who loves me so much and actually cares about my every Nano meter bit of improvement every single day」阿Mo在照片下方寫下了這段感人的話語，表達對父親無微不至的關懷和深深的感激。

MIRROR 阿Mo首次更新IG 多謝「唯一如此愛我的人」（圖片來源：ig＠momo.lky）
阿Mo首次更新IG 多謝「唯一如此愛我的人」（圖片來源：ig＠momo.lky）
MIRROR 雖然睇唔清男子的樣貌，但推斷是mo的父親（圖片來源：ig＠momo.lky）
雖然睇唔清男子的樣貌，但推斷是mo的父親（圖片來源：ig＠momo.lky）

阿Mo首次更新是回憶與女友SoChing共舞

自從MIRROR演唱會發生意外後，舞蹈員李啟言（阿Mo）已經入院治療超過兩年。阿Mo的社交媒體更新非常少，首次是在Instagram上回憶兩段與女友蘇芷晴（SoChing）共舞片，其後更新是在去年10月，由他的女友So Ching代為發文，所以這次他親自首次發文。

MIRROR 8月22日阿Mo在其Instagram限時動態中分享了兩段舞蹈影片，其中一段他與女友蘇芷晴（SoChing）共舞（圖片來源：ig＠momo.lky）
8月22日阿Mo在其Instagram限時動態中分享了兩段舞蹈影片，其中一段他與女友蘇芷晴（SoChing）共舞（圖片來源：ig＠momo.lky）
MIRROR （圖片來源：ig＠momo.lky）
（圖片來源：ig＠momo.lky）

圖片來源：ig＠momo.lky、[email protected]、IG@soching_nat

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