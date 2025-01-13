李啟言阿Mo更新IG罕高調放閃 4字力證與女友So Ching情未變
阿Mo轉發So Ching跳舞影片 4字力證二人情未變
阿Mo昨日（12日）在社交媒體上轉發了So Ching的舞蹈影片，並大讚：「My very charm babe」，還附上了紫色的愛心表情。另一方面，阿Mo在So Ching IG留言粉紅色心心，公開放閃！
阿Mo的父親，李盛林牧師，在最新的代禱信中透露，阿Mo即將開始第二階段的創新治療。這一階段的治療充滿了期待和興奮，第一階段的治療已經取得了初步成效。雖然阿Mo的上肢神經配對還未完全恢復，但他們對新階段的治療抱有很大的期望，希望能帶來更全面的康復效果。李牧師還提到，阿Mo的手指在神經刺激下曾自主打開，顯示康復進度是理想的。
So Ching堅持與支持
在阿Mo受傷期間，他的女友So Ching始終陪伴在側，不僅支持阿Mo，同時也沒有放棄自己的舞蹈夢想。她的堅持和愛讓阿Mo的康復之路上少了許多艱辛。
自從2022年MIRROR演唱會發生嚴重事故後，舞蹈員李啟言（阿Mo）一直在醫院裡接受治療。這段時間他的父親李盛林牧師一直不離不棄，每週都會透過代禱信向外界報告阿Mo的最新進展。終於阿Mo在18日更新了他的IG，放出了疑似是他與父親的合照！
阿Mo首次更新IG 多謝「唯一如此愛我的人」
昨日18日，阿Mo在其Instagram帳戶上發布了一張病房的照片，這是自事故發生後14個月來他首次在社交媒體上發文。他公開的照片中，阿Mo身穿病人服，與一名戴著口罩和眼鏡的男子合影，雖然看不清男子的臉但推測為他的父親李盛林牧師。阿Mo寫道：「Probably the only human being who loves me so much and actually cares about my every Nano meter bit of improvement every single day」阿Mo在照片下方寫下了這段感人的話語，表達對父親無微不至的關懷和深深的感激。
阿Mo首次更新是回憶與女友SoChing共舞
自從MIRROR演唱會發生意外後，舞蹈員李啟言（阿Mo）已經入院治療超過兩年。阿Mo的社交媒體更新非常少，首次是在Instagram上回憶兩段與女友蘇芷晴（SoChing）共舞片，其後更新是在去年10月，由他的女友So Ching代為發文，所以這次他親自首次發文。