李啟言阿Mo更新IG罕高調放閃 4字力證與女友So Ching情未變

MIRROR演唱會中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）目前仍在醫院接受治療。他的康復進度顯著，並且最近在社交媒體上逐漸恢復活躍。阿Mo在去年的平安夜前分享了與女友So Ching的甜蜜回憶，並於昨日（12日）在社交媒體上轉發了So Ching的舞蹈影片，並用4字回應力證二人情未變！

