現場直擊陳卓賢31歲生日會！與3,000粉絲溫馨共聚
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陳卓賢Ian 迎來30＋1歲生日，6月8日他的歌迷會在灣仔會展舉辦了盛大的《獨一無限陳卓賢生日會2024》。在主持人阿正的熱烈歡迎下，Ian挽著寫著「Happy Birthday Ian」的透明氣球登場。
Ian 首次與 3,000 粉絲舉行大規模的生日會
他透露，自小至今從未有過大規模的生日慶祝，過去通常只是與家人共進晚餐。然而，從2019年開始，他首次與200位粉絲Hellosss慶生，而今年則是首次在會展與高達3000位粉絲一同慶祝。「下年要搞盆菜宴慶生」，阿正開玩笑說。
互動遊戲環節增添樂趣
在生日會的遊戲環節中，Ian與在場的Hellosss進行了「二選一」遊戲。當被問及最希望與哪位演員合作時，他在「周星馳」、和「鄭中基」之間選擇了「周星馳」。至於中文和英文的生日歌，Ian選擇了英文版本，他笑言：「大合唱時，唱Happy Birthday to me啱音啲」，隨後全場粉絲合唱英文生日歌，為他送上祝福。此外，當Ian操作抽獎箱時，不慎將票尾撒了一地，現場一片歡笑。在粉絲準備上臺的間隙，Ian演唱了《抱抱無尾熊》，並得到全場粉絲的熱烈合唱。
感人時刻與粉絲互動
隨後，Ian與幸運的粉絲在臺上進行了遊戲和自拍，並演唱了他的出道歌曲《二期大樓》。他回憶道，第一次演唱這首歌是在2019年的首個mini concert。演唱結束後，粉絲俱樂部播放了一段生日祝福短片，影片中來自世界各地、不同年齡層的粉絲為Ian送上祝福，令他感動得眼眶泛淚。
在粉絲們獻上的生日蛋糕上，裝飾著Ian的愛犬「雞脾」、樹熊、排球、結他、鋼琴以及代表他歌曲和劇集的信件、鯨魚等元素。全場大合唱中式生日歌後，Ian認真地許願，並多次用手輕抹眼淚。最後，他向全場粉絲送上心形手勢，並與大家合影留念。為了答謝粉絲的支持，Ian在活動結束前走下臺，親自與粉絲們近距離互動，直至下午4時半左右生日會圓滿結束。
圖片來源：東方新地