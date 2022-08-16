71歲阿叻陳百祥話月底退休今改口 原來曾借曾志偉億元度難關

71歲陳百祥（阿叻）早前受訪公開表示將會告別幕前並退休，無綫電視（TVB）節目《善心滿載仁愛堂》將是阿叻的「告別作」。但昨日（15日）阿叻在出席《善心滿載仁愛堂》記者會時卻改口自爆會繼續做到年底，因為要還人情債。