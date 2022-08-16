王浩信陳自瑤｜報道指二人正式離婚 又指Yoyo正接受情緒療法
王浩信早已自立門戶？
該報道指Yoyo要接受另類療法抒解負面情緒，而王浩信則專注事業，又指他已開設經理人公司，簽約曾代表香港參加奧運會的劍擊運動員余繕妡 。兩人於2011年結婚，並在隔年誕下女兒，之後每每以恩愛夫婦形象出現，不過近年就多次傳出關係欠佳，惟雙方一直都未有回應關係破裂的傳聞。
陳自瑤日前疑有新伴
日前陳自瑤與女女一齊去沙灘玩，因為在倒影中見到有三個人「一家三口」，但王浩信現時仍在內地拍劇，不少網民都猜測陳自瑤是否有「新伴」。
網民贊成離婚 稱拖得太耐
網民知道相關的新聞後，大多認為兩者一早有婚變訊號，更認為「雙方也忍了很久，終於有個解決了，是好事。也許，這教大家明白，事業才是最重要。」、「佢哋有自己嘅決定同選擇，佢哋開心就好。好多婚姻唔係結咗婚就等於唔可以離婚。」網友均表示王浩信太花心，陳自瑤則太強勢，大多人都認為兩人本身就唔係好夾，雙方一早決定離婚，認為兩方只是為了小朋友才勉強維持關係。
陳自瑤爆王浩信將拍內地劇
日前陳自瑤在出席活動時，被傳媒問到老公王浩信將會在何時由內地返港？陳自瑤就表示不清楚，只知對方近期內都會繼續留在內地拍劇，但講到再長遠的發展，雙方則未有溝通過，但她就指阿女（王靖喬QQ）就有同王浩信Keep住講電話，阿女亦有話過想見到爸爸。
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網民曾細數王浩信、陳自瑤疑似婚變線索
王浩信與陳自瑤於2011年結婚，翌年誕下女兒王靖喬，今年10歲的王靖喬遺傳爸爸媽媽的優良基因，眼大圓碌碌，臉形和媽媽非常相似。兩人自17年起一直被傳分居、婚變，18年甚至傳出陳自瑤趕王浩信出門口、有私竇， 甚至主動提出離婚，與王浩信結束夫妻關係的傳聞。二人雖否認傳聞，但網民找出很多蛛絲馬跡，懷疑是雙方婚變的證據。
1.王浩信不戴婚戒
王浩信一直都被網民指長期不戴婚戒，但王浩信回應解釋：「拍劇好多身份，如果角色係人哋嘅老婆，咁咪要戴兩隻婚戒？返工放工成日除好驚唔見，我就選擇唔戴。」
2.王浩信陳自瑤零互動
不論在社交平台上，還是日常生活上，王浩信、陳自瑤二人皆很少互動，兩公婆就算同公司，亦甚少在公眾場合一齊「同框」合照。陳自瑤一直很用心經營自己的IG，經常發放一些生活，工作上的照片，但偏偏沒有公開和老公王浩信的合照。就連情人節、母親節、自己生日與女兒生日，去年年11月11日結婚十周年，在她IG上都見不到王浩信身影。王浩信去年憑《踩過界2》再度奪下視帝，陳自瑤並未在IG上出帖祝賀他。早前王浩信一家三口遊迪士尼，他也只是公開自己和女兒的照片，惟獨不公開和老婆陳自瑤的相片。
而陳自瑤又在IG上經常出帖訴說自己的心情，例如「其實….能靜靜地享受一個人的時光也很不錯」、「很多的時候，人生需要經常反思自己的過去。」、「善良，是人性中最柔軟」、「人生永遠沒有準備好的時候，準備好的，永遠都是你的勇氣！」、「最大的放生是放過自己」等的字句都令人想入非非，被指暗示和老公王浩信的感情問題。
3.王浩信緋聞多多
王浩信緋聞多不勝數，婚前被影到襯陳自瑤離港旅行時，親自送16歲的嫩模Cammi上自己屋企。有指陳自瑤撞破並破口大罵，事後更嬲到一度想分手，但因發現懷孕，所以最後都選擇原諒和相信王浩信，其後兩人正式拉埋天窗。
惟婚後王浩信多次與同劇女演員傳出緋聞，而且表現親密，例如黃心穎、莊思明、江嘉敏、蔡思貝等。雖然陳自瑤多次力撐老公王浩信清白，但網民仍覺得王浩信為人花心，更叫他要對陳自瑤好一些。當中更傳出過陳自瑤主動向相熟監製揚言要封殺蔡思貝，不准她與王浩信有任何同場機會劃清界線。
陳自瑤台慶黑面事件
王浩信去年初憑《踩過界2》再度奪下視帝，王浩信在致謝感謝詞時罕有地提到陳自瑤：「多謝屋企人，多謝yoyo悉心照顧個女」。當時攝影師馬上把鏡頭轉到陳自瑤身上，但陳自瑤表情僵硬，一臉茫然，陳自瑤事後回應指自己沒有黑面，只是坐在台上感到凍而已。之後陳自瑤在《Master’s Talk師父有請》時回應：「大家唔好笑住！我無黑面，你拎番張相出嚟睇，當吓個表達係無乜表情，只係比較淡然，我無『黑』，塊面仲有『令』，但人哋解讀好多嘢。（全世界都係咁解讀，有人讚你、多謝你應該微笑？）有呀有呀，我真係有微笑呀，鏡頭影咗我2、3秒，做唔晒咁多表情。我係估唔到嗰1、2秒會咁有話題性。（大家話你係最佳視后！）多謝大家。」
夫婦終破冰？近年互動變多
1)互相畀Like/留言
去年陳自瑤入選無綫萬千星輝頒獎典禮的「最佳女配角」十強，她出帖文並寫道: 「能夠晉身十強，已經很感動﹗衷心感謝投我一票的每一名朋友﹗」王浩信也有「畀like」支持。隔日，王浩信在Instagram和微博上宣傳自己首次主演內地網絡電影《兵王之絕境狙殺》時，引來老婆陳自瑤的留言「支持」。留言一出即成網上熱話，網民紛紛留言：「好似17年後YoYo就無再留言俾王浩信」、「終於世紀破冰」、「期待台慶頒獎禮合體」、「嚟緊頒獎禮度YoYo終於唔再黑面啦﹗」
2)隔空互讚
去年5月，陳自瑤於《好聲好戲》奪冠，被傳媒問到她王浩信表示配音不及她，要向她好好學習時，她竟然第一時間哈哈大笑，一改以往作風，罕有王浩信：「過獎喇，佢冇參加過配音節目啫，佢係兩屆視帝，我喺演戲方面都要向佢學習！」
3)合體出席聚會
去年8月 ，周勵淇42歲生日，陳自瑤和王浩信激罕合體祝賀，相當畀面﹗
4)陳自瑤高調收花有玄機
今年情人節陳自瑤高調收花，陳自瑤公開自己和紮花的自拍，更為紮花拍片，隔著個螢幕也感受到陳自瑤的開心。雖然陳自瑤沒有公開送花人的身份，但是該帖文的留言非常有愛「只要用心感受愛 其實無處不在」，疑似是王浩信的「作品」。
5)一家遊迪士尼被指無婚變
早前王浩信陳自瑤和囡囡一家遊迪士尼，王浩信在Instagram公開自己和女兒的合照，但網民把重點放在陳自瑤身上，留言直問「老婆呢？」。經媒體報導後，多個網民留言指當日見到一家三口和友人，而非得王浩信和女兒同遊迪士尼。後來陳自瑤都出帖貼上自己和女兒的單獨合照和三人份量早餐，親證自己也有去迪士尼。
常見問題
陳自瑤自爆與王浩信甚少溝通？
早前陳自瑤接受傳媒訪問時，被問到王浩信的去向，陳自瑤卻表示不清楚，但又指阿女與爸爸有通電話⋯⋯詳見：陳自瑤主動提及王浩信
王浩信與陳自瑤共度母親節嗎？
王浩信早前在社交平台出帖用六字一句話慶祝母親節⋯⋯詳見：王浩信6字真言贈陳自瑤