黃偉文曬薛凱琪「絕密肉照」賀43歲牛一 最新造型撞樣徐小鳳

被內地網民譽為「香港最後一個少女」的薛凱琪（Fiona）近年專注在內地發展演藝事業，並在不同的綜藝節目及演唱會中亮相，成功收穫唔少人氣！日前（11日）薛凱琪就迎來了43歲生日，而Fiona亦獲移民英國的填詞人黃偉文（Wyman）在社交平台上送上生日祝福，Wyman更表示Fiona仲有唔少「絕密相」喺自己手上……

