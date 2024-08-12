黃偉文 薛凱琪

黃偉文曬薛凱琪「絕密肉照」賀43歲牛一 最新造型撞樣徐小鳳

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被內地網民譽為「香港最後一個少女」的薛凱琪（Fiona）近年專注在內地發展演藝事業，並在不同的綜藝節目及演唱會中亮相，成功收穫唔少人氣！日前（11日）薛凱琪就迎來了43歲生日，而Fiona亦獲移民英國的填詞人黃偉文（Wyman）在社交平台上送上生日祝福，Wyman更表示Fiona仲有唔少「絕密相」喺自己手上……

薛凱琪「私藏肉照」被公開

黃偉文日前在社交平台上發文為薛凱琪送上生日祝福，Wyman更上載1張薛凱琪的「肉照」，並配文：「有一段相當長嘅日子，我哋從來都唔會缺席對方嘅生日會。（所以呢種「絕密相」你仲有好多唔同款嘅喺我手上）」「我非常鍾意你呢張肉照」其實照片係薛凱琪對住以大嚿肉代替生日蛋糕許願的畫面，黃偉文除咗透露照片係於2019年影落嘅，仲搞笑表示「我都想要咁大嚿肉代替生日蛋糕」

黃偉文 薛凱琪 黃偉文日前在社交平台上載薛凱琪的「肉照」，並配文為對方送上生日祝福。（圖片來源：IG@concertyy）
黃偉文日前在社交平台上載薛凱琪的「肉照」，並配文為對方送上生日祝福。（圖片來源：IG@concertyy）
黃偉文 薛凱琪 薛凱琪與黃偉文有超過10年交情，而薛凱琪的首本名曲《奇洛李維斯回信》正是黃偉文填詞的作品。翻查薛凱琪的社交平台，過去她亦不時會在社交平台曬出與黃偉文的合照。（圖片來源：微博@薛凱琪）
薛凱琪與黃偉文有超過10年交情，而薛凱琪的首本名曲《奇洛李維斯回信》正是黃偉文填詞的作品。翻查薛凱琪的社交平台，過去她亦不時會在社交平台曬出與黃偉文的合照。（圖片來源：微博@薛凱琪）
黃偉文 薛凱琪 薛凱琪近日的發展重心以往內地，而且黃偉文亦已移民英國，因此2人都甚少見面的機會。（圖片來源：IG@physit）
薛凱琪近日的發展重心以往內地，而且黃偉文亦已移民英國，因此2人都甚少見面的機會。（圖片來源：IG@physit）

薛凱琪最新造型撞樣徐小鳳

薛凱琪最近在內地頻頻出席各大綜藝節目以及登台演出，上月尾Fiona就出席了由啤酒品牌所舉辦的演唱會，當日薛凱琪以貼身長裙示人，大騷fit到漏的身材！薛凱琪更演唱了首本名曲《奇洛李維斯回信》，獲不少人大讚唱功有進步。不過大部分網民的焦點就擺咗喺佢意外撞款小鳳姐的造型上：「小鳳姐咁」「第一眼望埋去我都覺得係小鳳姐」「差條波點裙就變成小小鳳姐！」「勁似徐小鳳！！！」

黃偉文 薛凱琪 薛凱琪早前出席由啤酒品牌所舉辦的演唱會，並以貼身長裙上陣，大騷fit爆身材，不過就被唔少網民表示撞款小鳳姐！（圖片來源：IG@physit、視覺中國）
薛凱琪早前出席由啤酒品牌所舉辦的演唱會，並以貼身長裙上陣，大騷fit爆身材，不過就被唔少網民表示撞款小鳳姐！（圖片來源：IG@physit、視覺中國）
黃偉文 薛凱琪 薛凱琪在演唱會上演唱了首本名曲《奇洛李維斯回信》。（圖片來源：IG@physit）
薛凱琪在演唱會上演唱了首本名曲《奇洛李維斯回信》。（圖片來源：IG@physit）
黃偉文 薛凱琪 薛凱琪今次的演唱亦被唔少人大讚唱功進步咗好多。（圖片來源：IG@physit）
薛凱琪今次的演唱亦被唔少人大讚唱功進步咗好多。（圖片來源：IG@physit）
黃偉文 薛凱琪 薛凱琪曾被內地網民封為「香港最後一個少女」。（圖片來源：IG@physit）
薛凱琪曾被內地網民封為「香港最後一個少女」。（圖片來源：IG@physit）

撰文：東方新地圖片來源：IG@concertyy、IG@physit、微博@薛凱琪、視覺中國

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