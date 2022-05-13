JetsoBee邀請你睇張敬軒演唱會 入App答問題賞$980門票！
張敬軒去年為慶祝入行20周年舉行的《The Next 20 Hins Live in Hong Kong》演唱會叫好叫座，一票難求，可惜後半場次因疫情關係被腰斬。今個5月重臨紅館，除了補回上次被腰斬的場次外，另外再開多8場！加場門票5月12日於城市售票網公開發售。
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參加方法：
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活動日期：
2022年5月11日下午3時正 至 5月16日晚上11時59分
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